Liderii PSD, ședință de urgență pe tema blocării finanțărilor din PNRR și Anghel Saligny. Ce vor decide social-democrații

Luni va avea loc o nouă ședință de urgență în PSD. Liderii social-democrați vor discuta pe tema blocării finanțărilor din PNRR și Angel Saligny.

Liderii PSD se vor reuni într-o nouă ședință de urgență

Astăzi, 18 august, se reunește într-o ședință pentru poziționarea față de proiectul de ordonanță de urgență ce vizează suspendarea anumitor finanțări din PNRR și Anghel Saligny. La finalul săptămânii trecute, social-democrații au emis un comunicat în acest sens.

PSD spune că partidele aflate la guvernare nu au ajuns la un consens în privința ordonanței. Luni, de la ora 11:00, Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat se va reuni în ședință sistem hibrid. Ședința, cu participare atât fizică, cât și online, are loc la sediul central al PSD, aflat pe Şoseaua Kiseleff nr. 10.

În cadrul ședinței, se va discuta despre apariția în transparență a Ordonanței de urgență care vizează . Sunt afectate proiectele cu grad mic de realizare sau care încă nu au fost demarate.

Cei din PSD sunt de părere că actuala formă a proiectului de ordonanță de urgență ar trebui revizuită. Aceștia consideră că este nevoie de o examinare obiectivă a proiectelor aflate în stadiu avansat de execuție. Conducerea partidului a făcut apel mai ales la aleșii locali ai PSD.

“Propunerea de ordonanţă de urgenţă introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a şedinţei de guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare şi, prin urmare, nu a primit avizul miniştrilor PSD. (…)

Ca atare, conducerea PSD va stabili în cadrul şedinţei Biroului Permanent Naţional de luni, 18 august, un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanţă de urgenţă. Vocea aleşilor locali ai PSD care reprezintă mai mult de jumătate din comunităţile locale din România trebuie ascultată”, au transmis social-democrații într-un comunicat.

Zilele trecute, au existat și discuții între primarii municipiilor, pe un grup de WhatsApp. Mai mulți dintre aceștia și-au exprimat nemulțumirile față de ordonanță.

Ce prevede ordonanța care aduce nemulțumiri în PSD

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a supus dezbaterii publice o Ordonanță de Urgență pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din PNRR și din fonduri publice naționale.

Inițiatorii documentului au spus că acesta este necesar pentru “atenuarea riscului fiscal sistemic, iminent şi de o gravitate excepţională”. Riscul este generat de supracontractarea proiectelor de infrastructură.

Ordonanța stabilește, pentru acest an, regulile de semnare a noi contracte pentru proiectele de investiții finanțate prin PNDL I și II, programul Anghel Saligny, dar și alte proiecte de construcții publice sau sociale. Sunt vizate și cele derulate de Compania Națională de Investiții.