Liderul DDB Spania, Dragoș Sterpu, a explicat de ce Kopic trebuie să plece de la Dinamo. „Și-a bătut joc de doi copii”. Mircea Rednic, propunerea bombă!

Zeljko Kopic i-a salvat pe „câinii roșii” de la retrogradare, însă ultimele evoluții nu i-au convins pe suporterii din Ștefan cel Mare că merită să continue la Dinamo. Liderul DDB, Dragoș Sterpu, îl propune pe Mircea Rednic pe banca tehnică.

Liderul DDB Spania, Dragoș Sterpu, a explicat de ce Kopic trebuie să plece de la Dinamo. „Și-a bătut joc de doi copii”

S-a sfârșit sezonul 2023-2024 din SuperLiga, iar . Dragoș Sterpu nu îl mai vrea pe Zeljko Kopic pe banca tehnică.

Liderul DDB din Spania și-a dezvăluit nemulțumirile față de tehnicianul croat și îi reproșează că nu s-a bazat pe tinerii de perspectivă din lotul lui Dinamo. Acesta are și o propunere bombă pentru șefii din Ștefan cel Mare.

„Bine că s-a terminat așa sezonul, cred că după un an de suferință o să avem timp să ne revenim. Pentru mine, cei care conduc sportiv clubul trebuia să își pună mandatele pe masa acționarilor. Să se ia o decizie repede despre cine va conduce clubul, să aibă și capacitatea de analiză sportivă.

Să vadă ce a făcut rău și ce a făcut bine Kopic. Sincer, nu l-aș ține pe Kopic și o să îți spun și de ce. În momentul în care vine un antrenor care are carieră mare la un Centru de Copii și Juniori de la Dinamo Zagred și își bate joc de doi copii un an de zile întreg nu mai poți să zici nimic…

Gemenii Irimia au fost ținuți în lot de Burcă, iar în iarnă când a venit Kopic au fost ținuți, deși puteau să joace în altă parte. La 16 ani ai nevoie de meciuri în picioare, de ce i-ai ținut în lot? Să răzi de ei, practic au pierdut un an”, a spus Dragoș Sterpu.

Mircea Rednic, antrenor la Dinamo: Poți să spui că vine un manager”

„Am jucat tot campionatul fără doi, trei jucători în fiecare meci. Doi, trei erau la număr, puși pe teren în echipamentul lui Dinamo. Preferam să risc, să merg cu un copil de 16 ani decât să îl țin pe Ilic degeaba în teren,

Să ajung să joc și vârf de atac cu el în ultimul meci, ne-am îngrozit cu toții când l-am văzut. Nu l-aș ține pe Kopic, dar nu am puterea asta. Aș aduce un director sportiv dinamovist, care să formeze o echipă. Un exemplu este Marius Niculae, un om cu puteri depline.

Îi oferi un proiect și sunt convins că Marius Niculae vine, își face echipă, numește antrenorul, caută jucători și face absolut tot singur. Nu este problema suporterilor să ne gândim la ce antrenor vine. Mi-ar plăcea Mircea Lucescu.

Cu , dar are un proiect frumos la Arad. Dacă ar veni Mircea Rednic ai putea să spui că îți vine un manager. Are capacitatea de a aduce jucători, are capacitatea de a antrena”, a mai spus liderul DDB.

„Suporterii nu vor pleca de lângă echipă, niciodată”

„Fii convins că suporterii nu vor pleca de lângă echipa, niciodată. Suntem divizați în grupuri mai mari sau mai mici, dar ne unește Dinamo, iubirea față de Dinamo. Suporterii au stat lângă echipă și în momentele cele mai grele.

Nu mai avem situația din urmă cu 20 de ani când mergeam și ne certam cu Borcea că eram pe locul 2. Nu am mai cerut lucrul ăsta, dar nici să suferim an de an și vedem că se fac greșeli. Copii care poartă tricoul lui Dinamo nu sunt vinovați.

Nu au venit ei și au cerut să li se dea 10.000 de euro pe lună, au fost greșeli de management. Să dea Dumnezeu să ne surprindă domnul Nicolescu. Cred că poziția lui U Cluj de anul ăsta ar fi cea mai convenabilă pentru Dinamo. Nu poți să construiești o echipă care să se bată repede la campionat”, a încheiat suporterul.

