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Liderul din apărarea Universității Craiova trage semnalul de alarmă înaintea duelului cu KuPS: „Va fi complicat!”

Nikola Stevanović a analizat adversara Universității Craiova înaintea dublei cu KuPS din turul al treilea preliminar al Europa League și a transmis un avertisment despre formația finlandeză.
Alex Bodnariu, Tibi Cocora
04.08.2026 | 21:58
Liderul din apararea Universitatii Craiova trage semnalul de alarma inaintea duelului cu KuPS Va fi complicat
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Universitatea Craiova se duelează cu finlandezii de la KuPS pentru un loc în play-off. Foto: SportPictures
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Oltenii se pregătesc pentru manșa tur a dublei cu finlandezii de la KuPS, din turul al treilea preliminar al UEFA Europa League. Jucătorii Universității Craiova au decolat marți din Bănie, iar la aeroport liderul din defensivă, Nikola Stevanović, a analizat adversarul.

Universitatea Craiova se duelează cu finlandezii de la KuPS pentru un loc în play-off

Universitatea Craiova a fost eliminată de Levski Sofia din preliminariile Champions League, însă drumul european al oltenilor continuă în Europa League. Pentru a se califica în play-off-ul competiției, formația din Bănie trebuie să treacă de finlandezii de la KuPS. Primul meci se joacă în deplasare, la Kuopio, în timp ce returul va avea loc peste o săptămână, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

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Oltenii pleacă cu prima șansă în această dublă, însă jucătorii Universității Craiova trebuie să fie extrem de atenți. Fotbalul din țările nordice a crescut mult în ultimii ani, iar formațiile din SuperLiga României au avut aproape sezon de sezon probleme în duelurile cu echipe din Norvegia, Suedia sau chiar Finlanda.

Avertisment din tabăra Craiovei înaintea meciului din Finlanda. Ce a declarat Nikola Stevanović

Nikola Stevanović, stoperul Universității Craiova, a analizat la plecarea spre Finlanda duelul cu KuPS. Fundașul spune că echipa trebuie să intre pe teren cu gândul la victorie și la calificare, însă este convins că va avea parte de o dublă complicată.

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„E prima oară când merg în Finlanda. O să ne adaptăm la vreme. Știm că este mai frig decât aici, dar o să ne adaptăm. O să jucăm pe teren sintetic. O să facem tot ce putem. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun. În fiecare an văd tot mai multe echipe din Europa care ajung în fazele superioare. Joacă un fotbal frumos, nu se ascund. Și noi vrem să ajungem acolo și să ne calificăm în runda următoare.

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Deja am început pregătirile. Am văzut că întâlnim o echipă bună. Le place să aibă mingea. Vom încerca să ne folosim de calitățile noastre. Era mai bine dacă aveam mai mult timp la dispoziție să ne pregătim. Suntem aici să luptăm și să câștigăm. Nu vreau să mă gândesc negativ. O să dăm tot ce avem mai bun”, a declarat Nikola Stevanović, fundașul Universității Craiova, la plecarea spre Finlanda.

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Avertisment înainte de KuPS - U Craiova

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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