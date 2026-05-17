Liderul din vestiarul lui CFR Cluj vrea să continue cu Daniel Pancu: „Merită un trofeu aici!”

O nouă remiză în play-off-ul Superligii. Dinamo și CFR Cluj au terminat la egalitate, scor 0-0, meciul de pe Arcul de Triumf. Ardelenii încheie sezonul pe locul 3 și și-au garantat prezența în preliminariile UEFA Conference League. La finalul jocului, fotbaliștii lui Daniel Pancu au tras câteva concluzii interesante.

Dinamo și CFR Cluj au prestat un joc destul de modest pe Arcul de Triumf. Se vede de câteva săptămâni bune că nivelul de oboseală a atins cote uriașe, iar echipele nu mai produc la fel de mult spectacol, jucătorii mulțumindu-se cu un fotbal lipsit de riscuri.

Echipa din Gruia va reprezenta România în sezonul viitor în preliminariile UEFA Conference League. Indiferent de ce se va întâmpla în ultima rundă, ardelenii nu mai pot coborî de pe podium.

Ce spune Mario Camora despre viitorul lui Daniel Pancu la CFR Cluj

a vorbit despre situația de la echipă. Portughezul a dat de înțeles că și-ar dori ca Daniel Pancu să rămână pe banca formației din Gruia și în sezonul viitor, după ce a reușit lucruri impresionante în ultimele luni.

„Am încercat să câștigăm. Este un sezon reușit. Am reușit să ne calificăm în cupele europene. Am fost primul care a spus că riscăm să retrogradăm. Am tras atunci un semnal de alarmă, iar după venirea lui Pancu echipa a făcut o treabă extraordinară.

Am făcut o treabă foarte bună. Am creat un grup frumos. A fost altă energie la antrenament. Pentru mine asta face diferența. Toți am muncit, toți am jucat. Acesta a fost secretul. Am fost uniți. Contractul lui Pancu se prelungește dacă ne calificăm în cupele europene. Astăzi ne-am calificat. A schimbat mentalitatea noastră. Merită să câștige anul viitor un trofeu aici, în Gruia. Eu cred că se va ajunge la un acord”, a precizat Mario Camora.