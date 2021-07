Liderul galeriei FCSB, anunț uriaș: “Ne-am împăcat! Vom umple peluza!”. Exclusiv

FCSB se pregătește de primul meci pe teren propriu în noul sezon. Roș-albaștrii vor evolua joi, împotriva celor de la , în prima manșă din turul doi preliminar al Conference League.

Liderul galeriei FCSB, anunț uriaș: “Ne-am împăcat! Vom umple peluza!”

Confruntarea se va disputa pe Arena Națională și fanii roș-albaștrilor s-au organizat pentru a-și putea încuraja favoriții din peluză. FANATIK a stat de vorbă cu liderul galeriei FCSB, Gheorghe Mustață, care a anunțat marea împăcare între suporteri și conducere:

“Am discutat cu Mihai Stoica, ne-am întâlnit și totul este în regulă. Ne-am împăcat. Cu siguranță că vom participa la meciuri și o să umplem peluza la meciurile FCSB-ului.

Mai avem câteva lucruri de pus la punct, însă o să venim în număr mare de la primul meci, cel de joi. Peste alte câteva zile o să fie și meciul cu Universitatea Craiova. Noi vom fi la datorie, să încurajăm echipa.

“Ne-am întâlnit și ne-am spus tot ce era de spus”

Nu mai există nicio disensiune între conducerea clubului și suporteri. V-am spus, ne-am întâlnit și ne-am spus tot ce era de spus”, a fost anunțul lui Gheorghe Mustață pentru FANATIK.

În ultimul timp au existat ciocniri între fani și conducerea echipei: Gigi Becali sau Mihai Stoica. Ultrașii au luat foc în momentul în care au auzit că Marius Șumudică este aproape de a fi noul antrenor al echipei.

Mustață, reacție dură la negocierile lui Becali cu Șumudică: “Nu există, Șumudică nu are ce cauta la Steaua în viața lui!”

Atunci, Mustață a spus că nu are ce să caute la echipă: “Nu există, Șumudică nu are ce cauta la Steaua în viața lui! Noi îl sfătuim să își vadă de treaba lui. E mai bine să se ducă la altă echipa, la noi nu are ce cauta. Pentru că nu va sta o clipă pe bancă! Dacă e adevărată informația că e Șumudică, îl respectăm ca om, bravo lui.

Așa vor păți la fiecare meci că să simtă și să respecte. Suntem atâtea milioane de suporteri care au rămas lângă echipa asta și nu suntem respectăți, le arătăm noi cum se respectă!”, spunea liderul galeriei FCSB în luna mai.

Mihai Stoica a avut și el clinciuri cu ultrașii!

Mihai Stoica a avut și el câteva clinciuri cu liderii de galerie de la FCSB, însă cele două părți s-au întâlnit și și-au rezolvat neînțelegerile.

FCSB a început sezonul cu stângul obținând un singur punct în deplasarea cu FC Botoșani. Confruntarea s-a încheiat cu scor alb după ce căpitanul Florin Tănase a ratat o lovitură de pedeapsă.

În această săptămână, FCSB dispută două meciuri pe teren propriu. Joi, de la 21:30, roș-albaștrii joacă pe Arena Națională împotriva lui Șahtior Karagandy, iar duminică, de la aceeași oră, FCSB are primul derby al sezonului cu Universitatea Craiova.

