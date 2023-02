Liderul galeriei lui FC U Craiova continuă războiul cu Adrian Mititelu: „Nu poate să ne oprească să facem deplasarea la Rapid!”. Ce spune de scandările xenofobe de la Sf. Gheorghe

„Gogoașă” a vorbit și despre scandările xenofobe de la partida cu Sepsi, care a fost suspendată de către arbitrul Andrei Chivulete. FANATIK jenant cu un gest reprobabil făcut de liderul galeriei oltenilor la poarta casei lui Adrian Mititelu.

Liderul galeriei lui FC U Craiova continuă războiul cu Adrian Mititelu

, continuă războiul cu Adrian Mititelu, anunțându-l pe patronul echipei de planul pe care îl au suporterii în vederea meciului din deplasare cu Rapid:

„Băiatul domnului Mititelu a înjurat un băiat de la noi din galerie de față cu soția lui de mână, de-acolo a pornit scandalul cu domnul Mititelu.

Noi vom face deplasarea în Giulești, pentru că biletele vor fi puse la vânzare pe internet. Nu mă interesează ce spun ei, biletele vor fi puse în vânzare.

Nu există un dialog cu cancerul fotbalului din Craiova. Nu e prima dată când fostul patron al Universității Craiova ne face așa. Nu e o lege ca peluza adversă să fie interzisă în deplasare”.

„Acest om minte că a plătit deplasări și coregrafii ale echipei. Noi avem un pact cu liderii galeriei Rapidului, ne vom încuraja echipa și atât. 100% vom fi prezenți la tribuna II dacă nu, că nu ne poate exclude dreptul să mergem la meciuri acest om. Toate se întâmplă din cauza lui.

Nu ai cu cine să discuți cu oamenii ăștia din club. Nu e un război cu domnul Mititelu de acum, e din 2005. În 2017 nu i-a fost frică când ne spunea că nu face echipă fără Peluza Sud?”, a mai spus Andrei Preda, la TV .

„Am ajuns la stadion și ni s-a vorbit în limba maghiară!”

„Au fost niște scandări acolo, ne pare rău că s-a ajuns aici, nu am fost anunțați de crainic că se va suspenda meciul.

Noi 20 de minute am încurajat echipa și 7 minute am scandat altceva după ce am fost provocați, că ei au strigat Ria, Ria, Ungaria.

Am ajuns la stadion și ni s-a vorbit în limba maghiară. Nu mi se pare corect, să vorbească în engleză, spaniolă, italiană. Când i-am rugat să ne dea o sticlă de suc, ne-au închis geamul că nu vorbim în limba maghiară”, a continuat .

„Când plecăm într-o deplasare, anunțăm într-o postare pe pagina de Facebook. Plecăm cu doi băieți de la jandarmerie, le-am spus că suntem în jur de 120 de băieți și ni s-a spus că biletele erau 30 de lei.

Am luat biletele de la casa celor de la Sfântu Gheorghe”, a mai spus liderul de galerie de la FC U Craiova 1948.

„Îi dau dreptate domnului Mititelu. De unde cumpără fanii biletele? Cum le dă Bocciu bilete fanilor Craiovei. Cine face acest lucru e inconștient. Așa trebuia să facă la meciul cu Sepsi.

Noi vorbim de lege, nu e legal așa ceva. Cine face asta, părerea mea e că e inconștient.

Decizia asta e un bulgăre care pleacă, e greu să oprești suporterii. Am înțeles că mâine e o ședință la Federație, LPF, care e organizatoarea competiției, trebuie să dea un răspuns Craiovei și sunt curios care va fi.

Am văzut că toate galeriile mari s-au coagulat cu galeria Craiovei… să vedem. Eu îl cunosc pe Gogoașă ăsta. Să nu ai un dialog cu președintele echipei. Înțeleg că ai ce ai cu patronul, dar aveți nevoie de așa ceva?”, a spus și Florin Prunea.