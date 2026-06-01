Liderul grupului acuzat de trădare în favoarea Rusiei, furat de vecini. A solicitat daune de un milion de euro

Curtea de Apel București a decis recent că procesul grupării „Comandamentul Vlad Țepeș” poate să înceapă, cei șase inculpați fiind acuzați de trădare și constituire de grup infracțional organizat. Dosarul a fost deschis la DIICOT în decembrie 2024, în urma unei sesizări primite de la Direcția Contrainformații și Securitate Militară din cadrul Direcției Generale de Informații a Apărării. Liderul „Comandamentului Vlad Țepeș” este Robertin Adrian Dinu, fondator și șef al Statului Major al grupării, un admirator al lui Călin Georgescu.

Sătenii au mutat gardurile de pe proprietatea lui Robertin Dinu

Spionii militari au obținut informații care „au conturat suspiciunea că, în cursul anului 2023, prin coordonarea inițială a colonelui Viktor Makovski, atașat militar în cadrul ambasadei ruse, şi ulterior a înlocuitorului acestuia, colonel Alexandr Ciuprina, respectiv a colonelui Evgheni Ignatiev, adjunct al ataşatului militar rus la Bucureşti, Ștefan Mateescu împreună cu Adrian-Robertin Dinu ar fi iniţiat grupul autointitulat Comandamentul Vlad Ţepeş”. Acest dosar capătă o importanță suplimentară în contextul în care relațiile României cu Rusia s-au deteriorat după ce o dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

Numele lui Robertin Adrian Dinu figurează ca petent într-un dosar al cărui obiect este „plângere soluții de neurmărire/netrimitere judecată”, înregistrat pe 15 martie 2024 la Judecătoria Buzău, în timp ce intimați sunt trei persoane fizice, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. În dosar se menționează că Robertin Dinu a formulat o cerere prin care a arătat a contestat ordonanţa din 2024, emisă de prim-procurorul Parchetului de pe Lângă Judecătoria Buzău. Liderul Comandamentului Vlad Țepeș a arătat că în anul 2017 a formulat plângere penală împotriva a două din persoane, susţinând că acestea i-au împărţit proprietatea din localitatea Zărneşti (județul Buzău), au cules fructele, au furat unele bunuri şi au mutat gardurile ce separau proprietatea, în urma unor măsurători făcute de aceştia, pe motiv de nefolosinţă a imobilului.

Potrivit lui Robertin Dinu, unul din bărbați, cu rea-credinţă, a construit chiar pe hotar un solar, apele pluviale s-au scurs în peretele de cărămidă al imobilului ce face obiectul plângerii penale, iar peretele a cedat din cauza apei. S-a mai solicitat ca probele din dosar să fie verificate, luarea măsurii sechestrului asigurator, arătând şi că se va constitui parte civilă cu suma de un milion de euro, cu titlu de daune morale şi materiale, împotriva tuturor celor care au instrumentat dosarul. În dosar se arată că, la data de 13.11.2017, , organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Buzău – Secţia 1 Poliţiei Rurală Mărăcineni au dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburare de posesie, furt calificat şi distrugere, constând în aceea că, la data de 28.09.2017, când Robertin Dinu a mers la proprietatea sa din satul Zărneşti, a constatat că două persoane cunoscute i-au mutat hotarul prin modificarea gardului despărţitor, modificând astfel suprafaţa de teren pe care o deţine.

De asemenea, Robertin Dinu a menționat că cele două persoane au pătruns în beciul locuinţei, prin smulgerea lacătului, de unde i-au sustras 3 damigene de 50 litri şi un butoi de stejar, capacitate 250 litri. Totodată, i-au sustras copaci, diverse soiuri, prin tăiere, iar cele două persoane au lăsat animalele în curtea sa, care au pătruns şi în locuinţă, deteriorând diverse bunuri. Prin ordonanţa din data de 12.01.2022, emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău, s-a dispus extinderea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de amenințare şi violare de domiciliu.

Robertin Dinu a cerut conexarea celor două dosare

Prin ordonanţa din data de 31.08.2022, emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău, s-a dispus renunţarea la urmărirea penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de furt calificat, clasarea cauzei sub aspectul comiterii infracţiunii de tulburare de posesie, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală, clasarea cauzei sub aspectul comiterii infracţiunii de distrugere, întrucât fapta nu există, clasarea cauzei sub aspectul comiterii infracţiunii de ameninţare, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală, precum şi clasarea cauzei comiterii infracţiunii de violarea de domiciliu, întrucât fapta nu există.

Prin adresa din data de 28.11.2023, Robertin Dinu a cerut redeschiderea dosarului din 2017 şi conexarea la dosarul din 2023, cerere care a fost respinsă prin ordonanţa din 25.01.2024, emisă de Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. Judecătorul de cameră preliminară a constatat că Robertin Dinu critică soluţiile de clasare dispuse în dosarul din 2017, precum şi soluţia de respingere a cererii de redeschidere a urmăririi penale. Cu privire la primul motiv, judecătorul a constatat că persoana a cărei plângere împotriva soluției de clasare, dispusă prin ordonanță sau rechizitoriu, a fost respinsă poate face plângere, în termen de 20 de zile de la comunicare, la judecătorul de cameră preliminară de la instanța căreia i-ar reveni, potrivit legii, competența să judece cauza în primă instanță.

Termenul de 20 de zile este un termen procedural, imperativ, neexercitarea dreptului în termen de 20 de zile de la data comunicării ordonanţei prim-procurorului de respingere a plângerii având drept consecinţă respingerea plângerii formulate în faţa judecătorului de cameră preliminară ca tardivă. Instanța a menționat că ordonanţa prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, , a fost comunicată acestuia în data de 13.12.2022, astfel încât termenul de 20 de zile pentru formularea plângerii la judecătorul de cameră preliminară s-a împlinit în data de 03.01.2023.

Liderul grupului acuzat de trădare în favoarea Rusiei a formulat tardiv plângerea

Având în vedere că plângerea din prezenta cauză a fost comunicată de către lui Robertin Dinu în data de 15.03.2024, prin poştă electronică, judecătorul a constatat că aceasta a fost formulată după împlinirea termenului imperativ de 20 de zile, motiv pentru care va respinge plângerea formulată de Robertin Dinu împotriva soluţiilor de clasare dispuse, ca tardivă, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Referitor la plângerea formulată de Robertin Dinu împotriva ordonanţei din data de 28.02.2024 a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, prin care a fost respinsă plângerea acestuia împotriva ordonanţei de respingere a cererii de redeschidere a urmăririi penale în dosarul din 2017, judecătorul de cameră preliminară a constatat că obiectul prezentei proceduri este limitat la verificarea legalităţii şi temeiniciei soluţiilor de clasare dispuse de organele de urmărire penală şi, dacă este cazul, a dispoziţiilor complementare clasării (măsurii asiguratorii, restituirea bunurilor etc).

Instanța a menționat că soluţii dispuse de organele de urmărire penală în cursul urmăririi penale, inclusiv cele legate de respingerea cererii de redeschidere a urmăririi penale, pot face obiectul doar unui control de legalitate şi temeinicie la organul de urmărire penală ierarhic superior. Eventuala nemulţumire a persoanei interesate în raport cu soluţia de clasare dispusă în cauză poate fi suspusă verificării judecătorului de cameră preliminară doar prin formularea unei plângeri împotriva soluţiei de clasare în termenul de 20 de zile analizat mai sus. Prin urmare, a arătat că va respinge plângerea formulată de Robertin Dinu împotriva ordonanţei din data de 28.02.2024 a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, ca inadmisibilă. Această decizie a fost luată de Judecătoria Buzău pe 29 mai 2024.