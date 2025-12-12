Liderul grupului parlamentar POT din Camera deputaților, exclus din partid, are probleme financiare imense. Două bănci îl execută silit

ADVERTISEMENT

Răzvan Chiriță a fost exclus pe 10 decembrie din Partidul Oamenilor Tineri (POT), la aproape o lună după ce fusese numit de către Anamaria Gavrilă, lidera formațiunii, la conducerea grupului parlamentar POT din Camera Deputaților. Principalul reproș adresat lui Chiriță a fost lipsa implicării în campania electorală pentru Bucureşti.

Bunurile executate silit sunt un apartament și un teren

De asemenea, i s-au mai imputat neplata cotizaţiei timp de mai multe luni, absenţa sprijinului şi a implicării în activitatea partidului şi neinformarea partidului despre situaţii care ar putea influenţa activitatea acestuia. Chiriță a devenit al unsprezecelea membru POT care a părăsit grupul parlamentar din Camera Deputaților.

ADVERTISEMENT

În 2023, Chiriță a fost trimis în judecată de DNA după ce, în timpul pandemiei, firma la care este asociat și administrator a primit de la Primăria Slatina contracte de achiziție de materiale sanitare la prețuri supraevaluate. Răzvan Chiriță și soția sa au probleme financiare imense, iar numele lor apar ca debitori într-un dosar înregistrat pe 20 septembrie 2024 la Judecătoria Cornetu, al cărui obiect este „alte cereri privind executarea silită”, conform datelor consultat de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

Creditori figurează două bănci, Garanti Bank SA, la care familia Chiriță are datorii de aproximativ 450.000 lei, , și First Bank SA, dar și un birou de executori judecătorești. În dosar se arată că prin încheierea din data de 25.06.2024 pronunţată de Judecătoria Cornetu a fost încuviinţată executarea silită în dosarul de executare al biroului de executori judecătorești la cererea creditorului First Bank S.A., împotriva soților Chiriță.

ADVERTISEMENT

În dosarul de executare, executarea silită se realizează împotriva celor doi soți și asupra bunului imobil reprezentat de cotă 1/1 soț apartament compus din 4 camere și dependințe, în suprafață utilă de 78,40 mp + balcon în suprafață de 12,91 mp și balcon în suprafață de 15,08 mp, rezultând o suprafață utilă totală de 106,39 mp, împreună cu cota-parte 12,50 % aferentă din părțile și dependințele comune ale imobilului, precum și din dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață totală de 911,00 mp pe care este edificată construcția, situat în Popești-Leordeni, în suprafață de 106,39 mp, ipotecat în favoarea creditorului First Bank S.A.

ADVERTISEMENT

Dosarele de executare silită ale lui Răzvan Chiriță au fost conexate

Instanța a reținut că în alt dosar de executare silită, aceasta a fost încuviințată prin încheierea din 18.09.2023, pronunțată de Judecătoria Cornetu și se realizează aspra aceluiași bun. De asemenea, de la dosarul cauzei se evidențiază că dosarul de executare silită este în stadiul valorificării bunului imobil, respectiv al publicării Publicației de vânzare la licitație publică și al stabilirii termenului.

Așadar, la fila 88 din dosar se regăsește Publicația de vânzare prin care se stabilește termen de vânzare la licitație publică a imobilului apartament nr. 5 situat în Popești-Leordeni. Astfel, din analizata coroborată a tuturor documentelor aflate la dosarul cauzei se desprinde concluzia că executarea silită în cele două dosarele de executare se realizează asupra aceluiași imobil, respectiv apartament nr. 5 situat în Popești-Leordeni.

ADVERTISEMENT

Instanţa a reţinut că potrivit art. 654 C.pr.civ. când, privitor la aceleași bunuri, de către executori judecătorești diferiți, instanța de executare în circumscripția căreia a început prima executare, la cererea persoanei interesate sau a oricăruia dintre executori, le va conexa, dispunând să se facă o singură executare de către executorul judecătoresc care a îndeplinit actul de executare cel mai înaintat, iar dacă executările sunt în același stadiu, de către executorul judecătoresc care a început cel dintâi executarea.

Cheltuielile din dosarul de executare sunt de peste 10.000 lei

În cazul în care dispune conexarea executărilor, instanța se va pronunța și asupra cheltuielilor de executare efectuate până în momentul conexării. Totodată, instanța va dispune trimiterea dosarelor conexate la executorul desemnat. După conexare, procedura de executare va continua de la actul de urmărire cel mai înaintat, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Având în vedere datele din cele două dosare execuţionale, instanţa a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru a se dispune conexarea executărilor silite efectuate împotriva lui Răzvan Chiriță și a soției sale, iar instanţa a reţinut că în dosarul execuţional al SPCEJ Coșoreanu Asociații s-a îndeplinit actul de executare cel mai înaintat, fiind emisă publicația de vânzare din data de 29.08.2024 cu privire la imobilul sus-menţionat proprietatea debitorilor. Pentru aceste considerente de fapt şi de drept, instanţa a arătat că va admite cererea de conexare şi va dispune conexarea executării silite începute de BEJ Tudorache Aurelian la executarea silită începută de SCPEJ Coșoreanu și Asociaţii.

De asemenea, instanța a menționat că va dispune și cu privire la cheltuielile de executare silită ocazionate în dosarul de executare nr. 121/2024. Astfel, prin încheierea din 16.07.2024, s-au stabilit cheltuieli de executare în cuantum de 10.444,55 lei. În acest context, instanța a constatat că încheierea din 16.07.2024 reprezintă titlu executoriu și poate fi atacată doar separat prin intermediul unei contestații la executare, motiv pentru care, în prezentul dosar, va stabili cheltuielile de executare ocazionate în dosarul de executare la suma de 10.444,55 lei. Aceste decizii au fost luate de Judecătoria Cornetu pe 18 februarie 2025.