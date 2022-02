Liderul ISIS, ucis de forțele speciale SUA. 13 victime, printre care copii și femei, au murit alături de Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi

Într-un comunicat oficial emis în cursul zilei de joi, 3 februarie, Casa Albă anunță uciderea liderului grupării teroriste ISIS, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi.

Operațiunea, care a avut loc în nord-vestul Siriei, s-a desfășurat la comanda președintelui Joe Biden.

Presa de peste ocean scrie că a avut loc în satul Atmeh, lângă granița Siriei cu Turcia.

Într-un postat pe site-ul oficial al Washingtonului, Biden a anunțat: ”Aseară, la comanda mea, forțele militare americane din nord-vestul Siriei au întreprins cu succes o operațiune de combatere a terorismului pentru a proteja poporul american și aliații noștri și pentru a face din lume un loc mai sigur.

Datorită priceperii și curajului forțelor noastre armate, l-am scos de pe câmpul de luptă pe Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi – liderul ISIS. Toți americanii s-au întors în siguranță de la operațiune”.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.



