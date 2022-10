Liderul mondial Iga Swiatek a comentat cazul de dopaj al Simonei Halep: „Mereu am crezut că este corectă!”

Iga Swiatek, liderul incontestabil al ierarhiei WTA, , care se va desfășura în perioada 31 octombrie – 7 noiembrie, la Forth Worth, Texas, Statele Unite. Sportiva din Polonia a comentat în cadrul unei conferințe de presă cum vede .

Iga Swiatek, surprinsă de cazul de dopaj al Simonei Halep: „Nu m-am așteptat la aceste vești”

Simona Halep, cunoscută ca fiind una dintre cele mai fair-play tenismene din circuit, a fost testată pozitiv la US Open și . Vestea despre sportiva din România a surprins-o și pe Iga Swiatek.

ADVERTISEMENT

”Am fost surprinsă, nu m-am așteptat la aceste vești. Mereu am crezut că Simona este corectă și a fost un exemplu grozav pentru mine.

Sper ca situația să devină mai clară pentru fani și pentru noi. Trebuie să fie dezamăgitor și cred că se simte foarte rău”, a declarat Iga Swiatek, despre cazul de dopaj al Simonei Halep, citată de .

ADVERTISEMENT

Swiatek, măsuri de precauție după cazul de dopaj al Simonei Halep: „Voi face asta”

Iga Swiatek a câștigat 8 titluri WTA în acest sezon și conduce clasamentul WTA cu 5.800 de puncte avans față de locul 2 ocupat de Ons Jabeur.

În urma cazului de dopaj în care este implicată Simona Halep, Iga Swiatek a mărturisit că va fi mai atentă cu ceea ce va face pe viitor.

ADVERTISEMENT

”Cel mai important lucru este să am grijă de mine acum, să fiu mereu în siguranță, să îmi fac mediul mai sigur și să fiu atentă. Așa că voi face asta”, a mai spus Iga Swiatek.

Susținere din partea lui Jimmy Connors pentru Simona Halep: „Eu nu cred că este chiar așa”

Cazul Simonei Halep a făcut înconjurul lumii și a venit ca o veste șoc pentru lumea tenisului. Astfel, tot mai multe păreri au apărut în spațiul public, unele pro, iar altele contra.

ADVERTISEMENT

Jimmy Connors este de partea sportivei din România și este convins că Simona Halep nu s-a dopat, monitorizând-o de mai multă vreme. Legendarul jucător american speră să o vadă cât mai repede pe Simona pe terenul de tenis.

ADVERTISEMENT

”Am văzut știrea. Eu nu cred că este chiar așa. Clar că s-a întâmplat ceva ciudat. E dublă campioană de Grand Slam, e o jucătoare care muncește foarte mult, care își vede de treaba ei. Nu o apăr și nici nu o acuz. Spun doar ce am văzut din afară la ea. Când am văzut știrea, am zis că trebuie să citesc mai mult, însă nu am intrat în detalii: ce a făcut, cum s-a întâmplat, când a fost prinsă.

Nu știu regulile de acum din tenis, îmi este greu să spun ceva despre acest caz, dar sper că a fost o greșeală și va reveni pentru că îmi place stilul ei, e genul de jucătoare care muncește din greu și dă tot ce poate pe teren. Sper că va continua să fie o forță în tenisul feminin”, a spus Jimmy Connors, la podcastul ”Advantage Connors”.