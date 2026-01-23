Liderul Peluzei Nord a comentat plecarea lui Alibec de la FCSB: ”Nu vreau să jignesc, dar…”

ADVERTISEMENT

Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, liderul Peluzei Nord a fost extrem de tranșant în privința lui Denis Alibec și l-a plasat în categoria jucătorilor care ar trebui să plece de la FCSB.

Cum vede Peluza Nord plecarea lui Alibec de la FCSB

Gigi Mustață a vorbit despre decizia luată de patronul Gigi Becali și anunțată la FANATIK SUPERLIGA de după înfrângerea cu Dinamo Zagreb și a dat numele unui alt fotbalist care nu este văzut bine de suporteri.

”Nu ne băgăm la transferuri, dar am sperat în Alibec. Nu vrea să jignesc, dar la momentul ăsta sunt câțiva jucători care nu sunt de Steaua (n.r. – FCSB). Nu vreau să încep să dau nume, pentru că nu are rost, s-a văzut și aseară în teren. O spun cu tărie, Baba (n.r. – Alhassan) nu e, n-are, nu știu.

(n.r. – Adică nu e de nivelul FCSB?) Nu e. Poate că anul trecut a făcut unele jocuri bune, dar nu. Ca să stai să te cerți cu arbitrul, faci fault și te duci să te cerți sau toate mingile care le-ai avut le-ai dat înapoi, ai rupt echipa la mijloc. E părerea mea, ce văd eu, dacă văd prost asta este

Alibec nu este o dezamăgire numai pentru mine, e pentru toată lumea. Nu știu ce se întâmplă, e problema lui unde va juca sau ce va face, dar dacă nu pune osul la treabă s-a încheiat fotbalul”, a declarat Mustață, la .

Care este situația lui Politic la FCSB

În ciuda faptului că atacantul Dennis Politic, adus în vară de la rivala Dinamo, nu a dat randamentul așteptat, șeful galeriei campioanei României nu îl vede vinovat și consideră că ar trebui să primească mai multe minute înainte de a fi judecat.

”Nu știu dacă Politic este de vină. Acum ce să facem, să aruncăm vina pe Politic? Poate, cine știe, dacă i se dă și lui șansă, și trebuie să i se dea șansă și să ne arate despre ce e vorba. Așa, dacă îi băgăm 5-10 minute nu putem să ne dăm seama. Se zbate pe teren, nu are cu cine, nu poți să-ți dai seama, dar, gata, dăm vina pe Politic. Nu merge așa”, a spus el.

Câți fani vor fi pe Arena Națională la FCSB – CFR Cluj

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, cum vor reacționa suporterii în cazul unei înfrângeri cu CFR Cluj, Gigi Mustață a precizat că toți sunt la capătul răbdării și din această cauză nici stadionul nu va fi plin la derby-ul din etapa a 23-a.

”Vedem până duminică. Și noi suntem la capătul răbdării, dar vedem ce se întâmplă duminică și după aia luăm o hotărâre. Ce șanse mai ai la play-off dacă te comporți așa? Hai să zicem că a jucat Dinamo Zagreb mai bine, a avut o altă atitudine în teren, dar eu la 2-1 am fost sigur că egalăm.

Poate chiar să facem un rezultat foarte bun. Dar în momentul în care se greșește și tratezi un meci cu așa nonșalanță. pPăcat. Unii jucători au încercat să-și dea viața pe teren, alții nota 4 și să stea jos.

(n.r. – Câtă lume vine la meciul cu CFR?) Nu știu deocamdată, astăzi o să întreb, să vedem câte bilete s-au vândut. Sper să ne lase și timpul, să nu fie frig, pentru că foarte multe stadioane au fost goale (n.r. – în etapa trecută), în afară de peluze. (n.r. – Măcar 5.000 în peluză vor fi?) Suntem peste, vor veni, dar s-ar putea să nu fie plin”, a afirmat Mustață.