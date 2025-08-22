Liderul Peluzei Nord dă de pământ cu “rivalii” de la CSA Steaua: “Vor să comande pe banii tăi! Nu vor să schimbe forma de organizare”

CSA Steaua a luat startul într-un nou sezon de Liga a 2-a știind că nu va putea să promoveze la finalul stagiunii. Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord a celor de la FCSB, a analizat în termeni duri situația de la clubul rival.

Gigi Mustață, nemilos la adresa conducătorilor de la CSA Steaua

Gigi Mustață a afirmat că situația de la CSA Steaua nu se va schimba prea curând, deoarece nicio personană nu va dori să investească la un club unde nu ar avea putere de decizie în privința celor mai importante aspecte. „E treaba lor, Ministerul Apărării să mai cumpere două grenade, două rachete, poate vreun avion cine știe când.

Dacă nu, să bage la ei acolo. Nu zice nimeni să nu investești, ai o academie acolo. Știi că nu vrei să schimbi, că acolo nu se vrea schimbarea formei de organizare. Vor să dețină și să comande ei pe banii tăi. Adică eu vin ca investitor, aduc 10 milioane de euro, vreau să iau o hotărâre, să-l dau afară pe antrenor și nu pot.

Pentru că vii tu, majoritarul, care nu ai băgat niciun ban, să comanzi pe banii mei”, a declarat liderul Peluzei Nord la FANATIK SUPERLIGA. .

CSA Steaua, duel cu UTA în Cupă

, iar CSA Steaua va întâlni un adversar foarte dificil, UTA, formație care ocupă momentan locul 3 în Superligă, fiind neînvinsă după primele șase etape.

Antrenorul formației „roș-albastre”, . „Mai greu de atât nu se putea! E una dintre cele mai în formă echipe din SuperLigă. O să fie foarte greu”, a afirmat tehnicianul.

