Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Liderul Peluzei Nord dă de pământ cu “rivalii” de la CSA Steaua: “Vor să comande pe banii tăi! Nu vor să schimbe forma de organizare”

Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord a celor de la FCSB, a criticat dur situația de la CSA Steaua, formație care în continuare nu are drept de promovare.
FANATIK
22.08.2025 | 15:26
Liderul Peluzei Nord da de pamant cu rivalii de la CSA Steaua Vor sa comande pe banii tai Nu vor sa schimbe forma de organizare
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord a celor de la FCSB, a criticat dur situația de la CSA Steaua. FOTO: colaj Fanatik

CSA Steaua a luat startul într-un nou sezon de Liga a 2-a știind că nu va putea să promoveze la finalul stagiunii. Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord a celor de la FCSB, a analizat în termeni duri situația de la clubul rival.

ADVERTISEMENT

Gigi Mustață, nemilos la adresa conducătorilor de la CSA Steaua

Gigi Mustață a afirmat că situația de la CSA Steaua nu se va schimba prea curând, deoarece nicio personană nu va dori să investească la un club unde nu ar avea putere de decizie în privința celor mai importante aspecte. „E treaba lor, Ministerul Apărării să mai cumpere două grenade, două rachete, poate vreun avion cine știe când.

Dacă nu, să bage la ei acolo. Nu zice nimeni să nu investești, ai o academie acolo. Știi că nu vrei să schimbi, că acolo nu se vrea schimbarea formei de organizare. Vor să dețină și să comande ei pe banii tăi. Adică eu vin ca investitor, aduc 10 milioane de euro, vreau să iau o hotărâre, să-l dau afară pe antrenor și nu pot.

ADVERTISEMENT

Pentru că vii tu, majoritarul, care nu ai băgat niciun ban, să comanzi pe banii mei”, a declarat liderul Peluzei Nord la FANATIK SUPERLIGA. Gigi Mustață a analizat în cadrul emisiunii și prestația celor de la FCSB din derby-ul cu Rapid.

CSA Steaua, duel cu UTA în Cupă

Tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României a avut loc marți, iar CSA Steaua va întâlni un adversar foarte dificil, UTA, formație care ocupă momentan locul 3 în Superligă, fiind neînvinsă după primele șase etape.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Antrenorul formației „roș-albastre”, Daniel Oprița, a analizat această întâlnire într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA. „Mai greu de atât nu se putea! E una dintre cele mai în formă echipe din SuperLigă. O să fie foarte greu”, a afirmat tehnicianul.

ADVERTISEMENT
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”
Digisport.ro
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”

Liderul Peluzei Nord dă de pământ cu “rivalii” de la CSA Steaua: “Vor să comande pe banii tăi! Nu vor să schimbe forma de organizare”

Marius Şumudică anunţă transferul lui Ianis Hagi: “Va ajunge în Turcia!”. Cu ce...
Fanatik
Marius Şumudică anunţă transferul lui Ianis Hagi: “Va ajunge în Turcia!”. Cu ce echipă semnează. Toate cifrele mutării. Exclusiv
Neluţu Varga, reacţie din Ghana pentru Fanatik după numirea lui Mandorlini la CFR...
Fanatik
Neluţu Varga, reacţie din Ghana pentru Fanatik după numirea lui Mandorlini la CFR Cluj: „El este alesul. Mergem înainte, cu fruntea sus!”
Mirel Rădoi, program spartan la Universitatea Craiova! Schimbă toată echipa pentru meciul cu...
Fanatik
Mirel Rădoi, program spartan la Universitatea Craiova! Schimbă toată echipa pentru meciul cu Petrolul. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Uluitor! Căpitanul lui Hacken a râs în ultimul hal de Dan Petrescu după...
iamsport.ro
Uluitor! Căpitanul lui Hacken a râs în ultimul hal de Dan Petrescu după ce și-a dat demisia: 'Ha ha ha!' Declarații șocante
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!