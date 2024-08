Liderul Peluzei Nord FCSB a dat din casă despre situația lui Marius Ștefănescu. „Individualism. Acum cred că au înțeles toți”

Campania de mercato a FCSB-ului nu a fost una cu nume internaționale, așa cum a iterat patronul la finalul sezonului unde s-au încoronat campioni. Dar l-a adus pe Marius Ștefănescu, care a atras atenția prin evoluțiile sale la Sepsi Sfântu Gheorghe.

De ce nu s-a acomodat Marius Ștefănescu la FCSB

Gheorghe Mustață a explicat de ce nu s-a acomodat extrema adusă de la Sepsi Sfântu Gheorghe foarte repede. Liderul Peluzei Nord consideră că individualismul și dorința jucătorilor de a ieși în evidență poate strica angrenajul echipei.

ADVERTISEMENT

„Știți bine că orice jucător care vine la început e dornic de afirmare. Cine știe, poate nu i-a ieșit o pasă, dar eu am încredere în băiatul ăsta. E stofă. E posibil să fie și individualismul la început. Se mai joacă și individual.

Dacă la meciul cu Galațiul se făceau alte lucruri și nu mergea pe individual… trebuia să se paseze la coechipierii, rămânea singur cu portarul. Ștefănescu nu a dat pase și nici nu a primit. Dar eu cred că băieții au înțeles și au văzut prin meciul de aseară…

ADVERTISEMENT

Mi-a plăcut foarte mult interviul lor când au zis că au jucat ca o echipă. Trebuie să înțeleagă că fotbalul se joacă în echipă și în pase. Chiar dacă tu ești disperat să dai gol, o pasă de gol e la fel ca un gol pe care l-ai dat tu. Dar eu sper să mai înțeleagă acești jucători”, a declarat Gheorghe Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Ștefănescu deja a fost scos din prima echipă de patronul FCSB-ului, care l-a preferat pe Băluță în flancul drept. Mutarea l-a tras pe Miculescu în bandă stângă, un post mai puțin obișnuit pentru el, iar pe Popa in atac, care urmează să fie înlocuit de .

ADVERTISEMENT

Patronul lui Sepsi explică de ce Ștefănescu nu s-a acomodat

la FCSB, care pare că nu mai are răbdare deja. Adus ca un înlocuitor perfect pentru Florinel Coman, Dioszegi crede că presiunea este prea mare pentru el acum.

„Ștefănescu este un băiat sensibil. Poate din cauza faptului că s-a gândit că atunci când îi merge la FCSB o să fie la fel cum e la noi și deja toți băieții o să primească la fel cum a fost la noi, o să-i fie ușor să marcheze și să dea pase de goluri.

ADVERTISEMENT

Eu am văzut toate meciurile. Nu pot să spun că a jucat rău și nici nu pot să spun că a jucat cum a jucat la noi. Fiecare jucător are nevoie de timp, să se adapteze la noua echipă, la noua schemă a echipei, la antrenor, la staff. Consider că încă mai are timp să vedem ce se întâmplă în continuare”, a declarat Laszlo Dioszegi, la FANATIK SUPERLIGA.

AVERTISMENT pentru jucatorii FCSB, dupa STARTUL MODEST de sezon al lui Marius Stefanescu