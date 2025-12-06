Sport

Liderul Peluzei Nord, mesaj dur pentru jucători după FCSB – Dinamo 0-0: „Din iarnă, vedeţi-vă de drum!”. Video

FCSB nu a reușit să câștige în „Eternul Derby” și continuă să aibă emoții la play-off. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, mesaj tranșant la finalul partidei. Ce le-a transmis jucătorilor
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
Liderul Peluzei Nord mesaj dur pentru jucatori dupa FCSB Dinamo 00 Din iarna vedetiva de drum Video
SPECIAL FANATIK
Gheorghe Mustață a transmis un mesaj tranșant jucătorilor după FCSB - Dinamo 0-0. Foto: Sportpictures.ro
Perioada de iarnă se apropie, iar FCSB ar putea să facă schimbări majore în această fereastră de mercato. Fotbaliștii campioanei nu au arătat deloc bine în derby-ul cu Dinamo și au obținut doar un rezultat de egalitate, fără să fi pus poarta lui Epassy sub mare pericol. Gigi Mustață a transmis un mesaj tranșant jucătorilor la finalul partidei.

Gheorghe Mustață, mesaj tranșant pentru jucători: „Vedeți-vă de drum”

FCSB nu a obținut rezultatul dorit, iar campioana ultimelor două sezoane rămâne cu mari emoții la play-off. Dacă ar fi câștigat această partidă, campioana en-titre ar fi urcat provizoriu pe locul șapte, la egalitate de puncte cu ultimul loc de play-off, ocupat de Oțelul Galați, însă cu un golaveraj mai slab.

Gigi Becali a început deja campania de transferuri și l-a adus pe stoperul Andre Duarte, însă, odată cu pauza competițională, alți 4-5 jucători vor veni la echipă. Liderul galeriei știe foarte bine că la echipă vor avea loc schimbări și a transmis un mesaj dur jucătorilor: „Vă mulțumim că nu ați pierdut azi, dar, de la iarnă, vedeți-va de drum mulți dintre voi”, a spus Gheorghe Mustață la finalul meciului.

FCSB, al doilea derby consecutiv fără victorie

După ce a bifat una dintre cele mai lungi serii de victorii consecutive în „Derby de România”, FCSB a avut probleme în a mai câștiga contra lui Dinamo în acest sezon. Stagiunea precedentă, „roș-albaștrii” i-au învins pe „câinii roșii” de 5 ori în 5 meciuri.

Dacă meciul tur a fost unul dintre cele mai spectaculoase ale campionatului, finalizat cu scorul de 4-3 pentru Dinamo, cele două rivale nu au mai reușit să pună mari probleme la porților apărate de Epassy și Târnovanu în a doua partidă de pe Arena Națională, iar scorul final a fost doar 0-0.

În urma acestui rezultat, FCSB pierde două puncte importante în lupta pentru play-off și poate rămâne la 4 puncte de locul 6, dacă Farul o va învinge pe Metaloglobus, ceea ce aproape că ar anula victoria din etapa trecută împotriva constănțenilor.

Discurs dur al lui Gigi Mustata dupa FCSB - Dinamo 0-0

