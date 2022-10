Liderul Peluzei Nord pune tunurile pe jucătorii FCSB după o nouă umilinţă: “Îl luaţi pe Gigi de prost! Trebuie tăiate salariile neapărat!”

FCSB a suferit una dintre cele mai dure înfrângeri din istoria clubului în cupele europene, în dubla cu Silkeborg. Roş-albaştrii au luat 10-0 de la Silkeborg, în dublă manşă, returul de pe Arena Naţională fiind tras la indigo cu meciul tur, .

Liderul Peluzei Nord pune tunurile pe jucătorii FCSB după o nouă umilinţă: “Nu se mai poate în acest fel! Totul are o limită”

Gheorghe Mustaţă, liderul Peluzei Nord, a pus tunurile pe jucători după această nouă umilinţă, spunând că Gigi Becali trebuie să le taie salariile, în condiţiile în care au făcut de râs echipa în Europa:

„Nu se mai poate în acest fel! Totul are o limită, iar jucătorii ăștia să nu creadă că au venit la Steaua ca să încaseze salarii mari, prime, etc, etc, iar ei își bat joc de Gigi Becali și de noi.

Să le fie rușine tuturor celor care au jucat în meiciul ăsta cu Silkeborg, mai puțin lui Compagno, că săracul, băiatul ăla, nu are nicio vină. Nu vreau să folosesc și cuvinte mai dure la adresa jucătorilor, gen mercenari, că și așa sunt prea supărat.

“Unii dintre voi mimați fotbalul și îl luați pe Gigi de prost”

Vom avea azi o discuție între noi suporterii și mai mult ca sigur vom merge peste jucători să discutăm cu ei. Dacă nu îi trezește nimeni din club, atunci lasă că îi trezim noi.

Batem sute și sute km după ei, iar ei își bat joc de noi. Se plâng pe la colțuri că unii nu joacă că nu îi bagă Gigi Becali. Uitați-vă, bă, că acum ați jucat toți. Aveți ce să îi mai reproșați lui Gigi Becali? Vouă nu vă e rușine de omul ăla?

A dat pe voi o gramadă de bani, iar unii dintre voi mimați fotbalul și îl luați pe Gigi de prost. Aveți cele mai mari salarii din România și ne faceți de râs în Europa. Gigi Becali trebuie să le taie salariile neapărat.

“Nu e deloc vina lui Dică că nu joacă Dică. El are susținerea noastră”

Trebuie să regândească o altă strategie de plată, cu prime în funcție de rezultate și să vedeți voi cum vor juca ăștia după ce vor fi arși la bani. Iar alții să treac și să stea pe bancă că nu merită să joace.

Nu e deloc vina lui Dică că nu joacă Dică. El are susținerea noastră, iar noi niciodată nu o să ne înjurăm gloriile așa cum a fost înjurat Lăcătuș de alții. Dică și-a îndeplinit primul obiectiv și a calificat echipa în grupe. El nu a venit la Steaua (n.r FCSB) pentru bani, ci a venit doar pentru noi suporterii”, a spus Mustaţă pentru .

Galeria celor de la FCSB a încurajat echipa până la scorul de 0-3 când au început scandările împotriva echipei. La 0-5, .