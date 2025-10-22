Liderul Peluzei Nord, verdict despre schimbarea siglei FCSB din dreptul câştigătoarei Cupei Campionilor 1986: “Nimeni nu poate să schimbe mentalitatea suporterilor”

ADVERTISEMENT

FCSB a primit o nouă lovitură de imagine după ce UEFA a modificat sigla echipei pe site și a pus-o pe cea a Stelei, la secțiunea câștigătoarei Cupei Campionilor Europei. Gigi Mustață a reacționat în direct și a spus totul despre marea schimbare.

Gigi Mustață nu se lasă intimidat de UEFA. Ce a spus despre schimbarea siglei FCSB de pe site

FCSB traversează o perioadă gri, după două sezoane în care s-a bucurat de performanțe mari. Bucureștenii au mai încasat o lovitură importantă, după ce UEFA a modificat sigla echipei pe site-ul oficial.

Gigi Mustață a reacționat după și a spus ce se întâmplă, de fapt, cu FCSB din acest moment. Liderul Peluzei Nord a avut un discurs clar.

„Uitați-vă la continuitate și după aia. Sigla era normal că pe timpul ăla. Cine a câștigat pe timpul ăla? Nu a câștigat clubul? A pus sigla echipei căreia a câștigat Cupa Campionilor Europeni atunci, cu emblema aceea. Când continui ce au făcut ăia, nu poți să îți iei tu meritele lui Tudorel Stoica, Duckadam, nu poți.

Dar nu are nicio legătură schimbarea siglei cu continuitatea clubului de fotbal, la momentul acesta. De ce nu ia UEFA de acolo, nu ia coeficientul nostru care este coeficientul din urmă? De ce nu? Să ne pună de mâine. Nu-mi fac probleme.

Clubul, eu știu foarte bine despre ce vorbesc, în momentul în care UEFA modifică ceva sau aduce ceva la cunoștință opiniei publice, înainte de asta trimite o notificare clubului respectiv. Nu mai ai voie să faci asta. Și tu te conformezi exact ce spune UEFA. Nu a primit nimeni nicio notificare, nicio înștiințare, nici o somație. Lucrurile merg în continuare. Atât încât UEFA îți dă continuitatea, pentru mine nu mai contează cine ține numele, cine ține emblema. Și la Salzburg s-a schimbat!

Nu a venit absolut nicio notificare. Că mai se schimbă pe site, că și noi putem schimba nu știu ce pe site și de fapt realitatea să fie alta. Dar deocamdată nu s-a primit nicio notificare de la UEFA!”, a spus inițial Gheorghe Mustață.

Mustață face lumină în cazul deciziilor luate de UEFA. „Nici nu îi interesează!”

Deși , Gigi Mustață a spus cum stau lucrurile și ce consideră cu adevărat UEFA despre situația echipei bucureștene.

„Haideți să vă spun ceva. Nu pot să schimb niciodată mentalitatea suporterilor să vină nu știu cine să-mi spună mie că Steaua s-a înființat în 2017 din nou și că campionatele alea și istoria pe care eu am mers pe stadion de mic copil și am mers cu clubul ăsta până în momentul ăsta, să vină cineva mie să-mi ia mie amintirile înainte cu PSG, cu Valencia, cu Eindhoven…

Poate cineva să-mi ia mie istoria asta? Să vină mie unul acum să-mi spună, nu, domne, stai că au venit instanțele și instanța ce? Instanțele civile nu sunt executorii, punct pentru mine. Asta spune toată lumea și UEFA la fel. Instanțele civile nu sunt executorii. Luați ultima hotărâre, unde spune că hotărârea nu este executorie. Dacă decide UEFA, decide FIFA, ce vor ei, pe linie sportivă… până nu se judecă la TAS nici nu îi interesează!”, a punctat Mustață.

Ce a spus Mustață despre gloriile Stelei, după jignirile primite

Gigi Mustață și-a amintit de criticile primite de la fostele glorii ale Stelei, însă răspunsul său a fost plin de diplomație. Liderul suporterilor de la FCSB a spus că nu are de gând să le întoarcă jignirile celor care au scris istorie pentru clubul său de suflet.

„Niciodată nu o să vedeți, cu toate că ați văzut că și Bumbescu și mai mulți au dat să mă jignească, eu tot nu le-am răspuns înapoi pentru că nu le răspund din respect. Am fost pe stadion, am plâns pentru ei, am cântat cu ei și nu pot să-i jignesc. Care vrea să mă jignească? E strict problema lor. Asta este părerea mea.

Cu asta am crescut, cu echipa asta am mers de mic copil și nu am cum să mă convertesc, să mă duc unde a făcut nea Florin Talpan, cu echipa și manevrele care s-au făcut prin instanță. Că știm cu toții…”, a concluzionat Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.