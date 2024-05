Liderul PMP, acuzații la adresa PSD-PNL. Eugen Tomac: ”O construcție toxică clădită pe minciună”

Europarlamentarul PMP, unul dintre liderii Alianței Dreapta Unită (ADU), spune că ADU este singura alternativă politică pentru a salva țara care „se duce în prăpastie”.

Liderul PMP, acuzații la adresa PSD-PNL

acuzat PSD-PNL de faptul că toate temele pe care coaliția le promovează sun lipsite de conținut și a dat exemplul cheltuielilor pentru apărare.

„Toată această construcție toxică s-a clădit pe minciună. Dacă vă uitați la sloganul lor – ‘stabilitate’… Păi stabilitate în fața a ce? Toate temele pe care le-au promovat sunt goale de conținut.

Au spus că s-au comasat că avem război la graniță, dar uitați-vă că deși au alocat 2,5% pentru Apărare, au cheltuit doar 1,56%. Deci acești oameni trăiesc doar din minciună.

Oamenii trebuie să înțeleagă că această majoritate și această guvernare nășită de Iohannis duce țara în prăpastie.

Avem cea mai scumpă mâncare, importăm peste 80% din produsele alimentare de bază, deși suntem o țară cu un potențial agricol fantastic, avem cea mai mare inflație din Europa și niște partide care se agață de orice și fac orice le trece prin minte pentru a rămâne la putere.

Democrația în România e în pericol și mă bucur că domnul Drulă a avut curajul să invite PMP și FD în acest proiect ambițios pe care l-am construit cu foarte multă muncă, pentru că adevărata alternativă la PSD și PNL e Dreapta Unită”, a declarat liderul PMP la .

”Un vot pentru PNL e un vot pentru PSD”

avertizează alegătorii tentați să voteze PNL pe 9 iunie de faptul că, în realitate, își vor da votul PSD și că cele două partide vor să păstreze puterea cu orice preț.

„Electoratul de dreapta trebuie să știe că un vot pentru PNL în 9 iunie e un vot în coșul direct al PSD. Lucrurile s-au separat clar.

E o realitate: un vot pentru PNL e un vot pentru PSD. În orice sector din București, la Timișoara…. La Timișoara, PNL-iștii fac campanie la Consiliul Județean pentru domnul Simonis (de la PSD n.r.).

S-au comasat că sunt disperați să-și păstreze puterea cu orice preț și v-o spune un om care doi ani de zile a fost hăituit cu peste 90 de procese.

În fiecare săptămână liderii PSD și PNL îmi spuneau: ‘hai în gașca noastră, nu trece lângă USR că nu ai nicio perspectivă, noi suntem viitorul’. Or politica se face prin asumare și principii în care crezi, clădite prin libertate de asociere.

Noi asta am făcut, am adus oamenii curajoși din această țară sub aceeași umbrelă. Eu am încredere în domnul Drulă, în domnul Orban și în colegii noștri care muncesc în toată țara în aceste zile”, a conchis Tomac.