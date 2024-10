Liderul PNL, despre relația cu șeful PSD: ”Cuplul politic Nicu și Marcel nu mai există”

Șeful liberalilor a confirmat că relația de colaborare cu liderul social democraților nu mai funcționează și a dat de înțeles că urmează o reconfigurare a alianțelor pe scena politică.

Liderul PNL, despre relația cu șeful PSD

despre o potențială guvernare PSD – AUR, dar și despre perspectiva ca Marcel Ciolacu, odată ajuns președinte, să numească un premier UDMR.

„Văd posibilă o creștere exponențială a AUR, care va ajunge al doilea partid și deci o guvernare cu PSD. Așa îmi pare că se gândește. Altfel cum?

Suntem acolo unde se iese cu propunerea sau se lasă impresia că se va câștiga președinția de Marcel Ciolacu și premierul poate să fie de la UDMR”, a declarat Nicolae Ciucă într-un interviu la Prima News.

Liderul PNL a afirmat că tensiunile dintre el și au început atunci când „se trecuse pe campanie”. „Când au început aceste tensiuni era clar că s-a trecut pe campanie”, a mai spus șeful Senatului.

Nicolae Ciucă a mai precizat că inițial exista un plan guvernamental clar care ar fi acoperit restul acestui an, însă, odată cu apariția problemelor economice, guvernarea a fost afectată.

„Dacă la început se discuta despre o proiecție guvernamentală care să se întâmple până la finele acestui an, când au apărut aceste disensiuni, de problemele cu care ne confruntăm, că nu am ajuns la măsurile pe care putem să le luăm pentru că au scăzut construcțiile, IT, plus celelalte chestiuni care țin de atitudine și vezi că se vrea toată puterea în țară nu poți să mai rămâi pe aceeași linie de dialog. Cuplul politic Nicu și Marcel nu mai există”, a declarat Nicolae Ciucă, ferm.

În urmă cu câteva zile, liderul liberal a declarat că relația sa cu președintele PSD este „într-o pauză operativă”.

„Când se depăşeşte o limită a înţelegerilor între doi oameni, nu vorbesc despre înţelegerile politice şi chestiunea aceasta se repetă, este bine, la un moment dat, să se ia o pauză operativă. Suntem într-o pauză operativă (cu Marcel Ciolacu n.r.)”, a spus atunci Nicolae Ciucă la România TV.

Totuși, președintele PNL a dorit să sublinieze faptul că își respectă partenerul politic și, în ciuda tensiunilor, nu va vorbi urât despre acesta.

„Apreciez faptul că a spus că am avut o guvernare foarte bună, ceea ce se vede şi din cifre şi din ceea ce s-a întâmplat la vremea respectivă (…)

Nu am vorbit urât despre Marcel Ciolacu şi nici nu o să vorbesc urât despre Marcel Ciolacu pentru că… dacă mai aruncăm câte o săgeată, se mai aruncă”, a mai spus Nicolae Ciucă.