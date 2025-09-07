News

Liderul PSD Iaşi, mesaj dur pentru Ilie Bolojan: „Moldovenii nu mai acceptă să fie folosiți drept cobai”

Bogdan Cojocaru, preşedintele PSD Iaşi, îi cere premierului să prezinte sursele de finanţare pentru continuarea lucrărilor la Autostrada Unirii.
Daniel Spătaru
07.09.2025 | 09:44
Liderul PSD Iasi mesaj dur pentru Ilie Bolojan Moldovenii nu mai accepta sa fie folositi drept cobai
ULTIMA ORĂ
Preşedintele PSD Iaşi cere continuarea de urgenţă a lucrărilor la Autostrada Unirii Foto: Facebook

Construcţia Autostrăzii Unirii ar urma să aibă de suferit după ce ministerul Proiectelor Europene afirma în urmă cu câteva săptămâni că bucăţi din ea au fost scoase din PNRR, din cauza nerespectării regulamentului european cu privire la achizițiile publice. Executivul s-a angajat să găsească alte surse de finanţare, dar deocamdată lucrurile bat pasul pe loc, iar şantierele rămân închise.

„Guvernul trebuie să identifice rapid sursa reală de finanţare”

Cunoscută şi sub numele de A8, autostrada ar urma să unească Moldova şi Transilvania, pe traseul Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş. Tergiversările din ultimele săptămâni şi incertitudinile cu privire la continuarea lucrărilor provoacă tensiuni inclusiv în rândul coaliţiei de guvernare.

Liderul PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru, i-a transmis premierului Ilie Bolojan că „moldovenii nu mai acceptă să fie folosiţi drept cobai în campaniile de marketing ale guvernului”. Acesta doreşte să se spună public dacă există finanţare pentru continuarea lucrărilor, iar Executivul să precizeze clar când acestea vor începe.

„După ce a anunţat pe 29 iulie 2025 că parte din A8 va fi finanţată prin programul SAFE al Uniunii Europene (aproximativ 90 de kilometri), premierul Ilie Bolojan susţine acum că România nu are bani pentru acest proiect şi nici nu poate estima când vor începe efectiv lucrările. Autostrada A8 este o prioritate nenegociabilă pentru regiunea Nord-Est. Guvernul trebuie să identifice rapid sursa reală de finanţare”, a fost mesajul transmis de preşedintele PSD Iaşi.

„Îi cer premierului să dea explicaţii clare”

Bogdan Cojocaru l-a acuzat pe Ilie Bolojan că deşi a prezentat diverse surse de finanţare posibile, respectiv PNRR, Programul de Transport, Programul SAFE, nu există niciun angajament ferm şi nicio certitudine când şi cu ce bani vor continua lucrările. „Îi cer premierului să dea explicaţii clare: există finanţare reală sau sunt doar poveşti electorale? Care este calendarul concret? Câte dintre aceste promisiuni sunt simple declaraţii menite să mai câştige timp?”, sunt întrebările puse de liderul social-democrat.

„Ieșenii și moldovenii nu mai acceptă să fie folosiți drept cobai pentru campaniile de marketing ale Guvernului. Dacă nu sunteți capabil să livrați proiectele vitale pentru Moldova, recunoașteți public și lăsați-i pe alții care pot să o facă”, a mai transmis preşedintele PSD Iaşi.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
