Liderul PSD Iaşi, mesaj dur pentru Ilie Bolojan: „Moldovenii nu mai acceptă să fie folosiți drept cobai”

Construcţia Autostrăzii Unirii ar urma să aibă de suferit după ce ministerul Proiectelor Europene afirma în urmă cu câteva săptămâni că bucăţi din ea au fost , din cauza nerespectării regulamentului european cu privire la achizițiile publice. Executivul s-a angajat să găsească alte surse de finanţare, dar deocamdată lucrurile bat pasul pe loc, iar şantierele rămân închise.

„Guvernul trebuie să identifice rapid sursa reală de finanţare”

Cunoscută şi sub numele de A8, autostrada ar urma să unească Moldova şi Transilvania, pe traseul Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş. Tergiversările din ultimele săptămâni şi incertitudinile cu privire la continuarea lucrărilor provoacă tensiuni inclusiv în rândul coaliţiei de guvernare.

, Bogdan Cojocaru, i-a transmis premierului Ilie Bolojan că „moldovenii nu mai acceptă să fie folosiţi drept cobai în campaniile de marketing ale guvernului”. Acesta doreşte să se spună public dacă există finanţare pentru continuarea lucrărilor, iar Executivul să precizeze clar când acestea vor începe.

„După ce a anunţat pe 29 iulie 2025 că parte din A8 va fi finanţată prin programul SAFE al Uniunii Europene (aproximativ 90 de kilometri), premierul Ilie Bolojan susţine acum că România nu are bani pentru acest proiect şi nici nu poate estima când vor începe efectiv lucrările. Autostrada A8 este o prioritate nenegociabilă pentru regiunea Nord-Est. Guvernul trebuie să identifice rapid sursa reală de finanţare”, a fost mesajul transmis de preşedintele PSD Iaşi.

„Îi cer premierului să dea explicaţii clare”

Bogdan Cojocaru l-a acuzat pe Ilie Bolojan că deşi a prezentat diverse surse de finanţare posibile, respectiv PNRR, Programul de Transport, Programul SAFE, nu există niciun angajament ferm şi nicio certitudine când şi cu ce bani vor continua lucrările. „Îi cer premierului să dea explicaţii clare: există finanţare reală sau sunt doar poveşti electorale? Care este calendarul concret? Câte dintre aceste promisiuni sunt simple declaraţii menite să mai câştige timp?”, sunt întrebările puse de liderul social-democrat.

„Ieșenii și moldovenii nu mai acceptă să fie folosiți drept cobai pentru campaniile de marketing ale Guvernului. Dacă nu sunteți capabil să livrați proiectele vitale pentru Moldova, recunoașteți public și lăsați-i pe alții care pot să o facă”, a mai transmis preşedintele PSD Iaşi.