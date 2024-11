Liderul unui partid politic acuză probleme grave întâmpinate la precedentele alegeri: “Ne-au distrus semnăturile!”

Marius Mocan, candidatul Partidului Diaspora Unită la alegerile parlamentare din 1 decembrie, a fost invitatul lui Mihai Tatulici, în exclusivitate la TATULICI LA FANAT1K, relatând despre scandalul „listelor ude” de la Biroul Electoral Central, din cauza cărora PDU nu ar fi putut participa la precedentele alegeri europarlamentare.

„100% oameni curați și onești”

„Toată peripeția a început în 2018, când aveam grupul civic Diaspora Europeană, am început să facem acțiuni pentru ajutorarea românilor, inclusiv în Marea Britanie, Germania, Spania. Am făcut un protest pe 10 august, unde noi am fost organizatorii principali. După aceea, marea majoritate a partidelor din România, mai ales cele de dreapta, USR, PNL ne-au ofertat cu tot felul de posturi, eu puteam să fiu parlamentar din 2020 la PNL, la USR”, a declarat Marius Mocan.

ADVERTISEMENT

Președintele PDU a continuat spunând că majoritatea partidelor de dreapta și de le-au trimsi oferte, dar „noi am refuzat pentru că știam ce oameni mai au înăuntru și am zis să nu ne pătăm numele și să rămânem civici”. În cele din urmă, Marius Mocan și echipa sa au decis să depună acte pentru ca această mișcare civică să devină și ea un partid, cu „100% oameni curați și onești”.

„Ne-au ținut un an și jumătate în tribunal”

Marius Mocan a spus însă că de atunci au început tot felul de greutăți, de „bețe-n roate”, după ce au fost depuse actele la tribunal, procedura durând, în opinia sa, anormal de mult, un an și jumătate, când în mod normal ar dura aproape o lună de zile.

ADVERTISEMENT

„Ceea ce s-a și întâmplat, am depus actele în 2019, ne-au ținut un an și jumătate în tribunal, în condițiile în care procedura durează cam o lună. Lună de lună ne amânau, deși nu ne lipsea nimimic, nici un act. După ce ne-au dat actele, ne-au mai ținut cu cuiul, pentru că un partid e ca și o firmă, fără cuiul ăla nu poți să candidezi, să deschizi cont bancar și așa mai departe.

Ne-au ținut cu actele exact cu două zile în plus față de când te puteai înscrie cca să candidezi în 2020. Și atunci a apărut un alt partid, nu-i dau numele, care zicea că-i partidul din diaspora dar de fapt nu eram noi, era un partid al sistemului românesc”, a spus Marius Mocan.

ADVERTISEMENT

245.000 de semnături dar nu destule?

Marius Mocan a continuat spunând că au reușit să strângă semnăturile necesare pentru , dar că s-a primit un telefon de la Biroul Electoral Central de unde li s-a comunicat că nu au întrunit cele 200.000 de semnături necesare.

„După aceea, am reușit pentru europarlamentare să strângem semnăturile, ne-am înscris, am mers cu listele, ca să ne sune cei de la Biroul Electoral Cntral să ne spună că nu am întrunit toate semnăturile. Am zis că am depus 245.000. Mi s-a spus că nu toate sunt valabile, că unele nu se înțeleg, că unele au fost scrise cu un pix care, vezi doamne, se vede ca și un xerox”, a relatat Mocan, care a adăugat că i s-a spus la telefon că n-ar fi bine să apeleze la justiție, pentru că PDU vrea să candideze la parlamentare.

ADVERTISEMENT

„Au venit cu semnăturile în niște saci din care curgea apă”

„Am decis să mergem pe calea justiției, ca să avem surpriza la tribunal unde judecătorul a cerut dovezile pentru care au anulat o serie de semnături din cele 245.000”, a spus Marius Mocan.

„Judecătorul a cerut să vadă semnăturile iar jandarmii au venit cu semnăturile într-un cărucior de supermarket, în niște saci, saci din care curgea apă. Judecătorul a întrebat ce-i cu acești saci, i-au răspuns că aici sunt semnăturile. Cum să fie semnăturile în niște saci, de obicei sunt în niște cutii? Da, dar a fost o inundație (la BEC) deci practic ne-au distrus semnăturile, că am avut dreptete noi, nu ei, au distrus semnăturile”, a declarat invitatul lui Mihai Tatulici.

„Dacă zic că sistemul ne-a distrus semnăturile oamenii vor spune că exagerez, dar au fost prea multe bețe-n roate din 2019, din 2020, acum a fost caza cu inundația semnăturilor noastre”, a spus Mocan, care a continuat „seria neagră”.

„Ne-au pierdut sigla”

Mai precis, după cum a relatat el, cu o oră înainte să se tipărească buletinele de vot pentru europarlamentare li s-a spus că sigla lor a fos pierdută. „Noi am fost singurul partid pe listele la europarlamentare care nu am avut propria siglă, deși o făceam cunoscută de patru ani, pus și simplu au zis că au pierdut sigla și nu mai au ce să facă”, a spus Marius Mocan.

„La Biroul Electoral Central există o chestie pe care oamenii nu o știu, e vorba de 12 oameni care stau la o masă și ei decid toate lucrurile dar ăștia 12 oameni să știți că nu sunt numai din sistem, sunt și din partidele românești, tot sistem dar și partide. Adică la masa aia sunt trei judecători de obicei și apoi vin reprezentanții PSD, PNL, USR, AUR, UDMR, mai erau de la Pro România, Forța Dreptei, pentru că sunt câteva partide care nu sunt în Parlament dar totuși sunt în sistem și primesc și bani alocați din bugetul de stat. Partidele astea au câte un om în BEC și aceia votează, și toate partidele au votat să rămânem doar cu numele Partidul Diaspora Unită, nu cu sigla. Deci toți împotriva noastră”, a mai arătat invitatul lui Mihai Tatulici.

Liderul unui partid politic acuză probleme grave întâmpinate la precedentele alegeri: “Ne-au distrus semnăturile!”