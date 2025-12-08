Liderul USR, despre eșecul lui Drulă la alegerile din Capitală: „E ușor să dai cu pietre în cel care a pierdut”

ADVERTISEMENT

Liderul USR, Dominic Fritz, a făcut o serie de declarații luni, în cadrul unei conferințe de presă, cu privire la scorul obținut de Cătălin Drulă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Deși a recunoscut că rezultatul „a dezamăgit”, președintele USR spune că partidul pe care îl conduce a pierdut „o bătălie”, iar oamenii nu ar trebui „să arunce cu pietre” în pierzători.

Cum comentează liderul USR rezultatul lui Drulă la alegerile din Capitală

Dominic Fritz a atras atenție cu privire la prezența scăzută la scrutinul din Capitală și spune că acesta este un semnal care „trebuie să pună toată clasa politică pe gânduri”. El afirmă că recâștigarea încrederii cetățenilor care nu mai merg la vot va fi „o prioritate pentru USR.”

„Mulțumesc tuturor celor care l-au votat pe Cătălin Drulă. Îi mulțumesc că și-a asumat această provocare care nu a fost ușoară. Deși e ușor să dai cu pietre în cineva care a pierdut, dar democrația depinde de oameni care își asumă acest pas și întotdeauna vor ieși mai mulți pierzători.

Rezultatul candidatului nostru a dezamăgit. Trebuie să fim conștienți. E clar că bazinul reformist a votat mai mult cu Ciprian Ciucu, au dat un vot rațional, util. Cred că a fost și împotriva candidatului extremist și a fost un candidat pentru Ciprian Ciucu”, a declarat președintele USR.

Dominic Fritz: „USR trebuie să se înnoiască, să găsim un limbaj mai aproape de oameni”

Dominic Fritz a punctat că la un „proiect de reînnoire” în următoarea perioadă. El a adăugat că va fi făcută o analiză în cadrul formațiunii politice pe care o conduce, iar în februarie 2026 ar putea avea loc un congres al partidului pentru schimbări la statut.

„Ce se va întâmpla în USR în perioada următoare e important pe termen lung pentru ideea reformistă. Înțelegem mesajul: oamenii ne cer mai mult și mai mulți oameni proaspeți. (…) Nu putem să fim mulțumiți de rezultat și trebuie să facem o analiză ce putem să facem mai bine și USR trebuie să se înnoiască, să găsim un limbaj mai aproape de oameni, trebuie să ne redeschidem către societate”, a mai spus Dominic Fritz.

Referitor la informațiile conform cărora , Dominic Fritz spune că social-democrații se folosesc de „USR ca un sac de box”. „Momentan nu am motive să cred că nu putem să continuăm în coaliție”, a adăugat liderul USR.