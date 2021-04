Lidia Buble a renunțat la haine pe Instagram. Artista a distribuit o poza în care apare complet goală. Cu toate acestea, fanii au observat alte detalii.

Artista este una dintre cele mai sexy femei din showbizul românesc. Ea nu ezită să-și surprindă admiratorii cu fotografii incendiare.

Acest lucru s-a întâmplat și în cazul de față. Lidia Buble a distribuit o imagine în care apare dezbrăcată, însoțită de un mesaj care i-a pus pe gânduri pe urmăritorii acesteia.

Lidia Buble a renunțat la haine pe Instagram. Ce au observat fanii în imagine

Alături de imaginea de mai sus, Lidia Buble a transmis și un mesaj: „your eyes speak all the words that your mouth couldnt” (n.r. – „Ochii tăi spun toate cuvintele pe care gura nu le-a putut rosti”).

Peste 13.000 de oameni au apreciat fotografia. Mulți dintre ei au lăsat și mesaje de admirație pentru artistă. În schimb, alții au observat detalii mai puțin pozitive.

Internațuții au fost de părere că în ochii acesteia se poate vedea că nu este fericită: „bine, atunci, ochii tăi ne spun că nu ești fericită și că trebuie să-ți găsești sufletul pereche”.

Lidia Buble a încheiat relația cu Răzvan Simion de mai bine de un an. De atunci, artista nu a mai fost văzută în compania altui bărbat, în timp ce fostul ei partener și-a refăcut viața.

În plus, oamenii care au văzut postarea vedetei au fost de părere că mesajul de mai sus nu se potrivește deloc cu imaginea nud a artistei: „pentru mesajul care l-ai scris nu trebuia să pui poza asta care nu are sens”.

Nu au întârziat să apară nici gurile rele. Acestea au criticat dur decizia de a renunța la haine a artistei: „sincer, păcat. Te-ai prostit cu asemenea reclame. Nu supăra pe Dumnezeu. Ești fiică de Creștini. Nu vreau să te superi. Ai o voce de Aur. Folosește vocea, nu corpul” sau „ochii nu prea se văd! Lidia, revino la fata serioasă și credincioasă pe care am cunoscut-o cândva. Nu te lăsa prinsă de vârtejul instabil din lumea în care te învârti. Ești prea bună pentru ei. Talentul tău este de la Dumnezeu, și educația ta o au prea puțini”, au fost unele dintre reacțiile celor ce au văzut imaginea.

