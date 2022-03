Lidia Buble era una dintre vedetele extrem de active în mediul online. În urmă cu mai bine de două săptămâni însă, artista parcă s-a evaporat. A șters toate fotografiile de pe contul de Instagram și a publicat la profil o imagine neagră. La fel s-a întâmplat și cu contul de Facebook. Cântăreața a explicat la Radio Zu de ce a luat această decizie.

Lidia Buble a dezvăluit de ce a șters totul de pe Instagram: “Am vrut să dau unfollow tuturor”

Lidia Buble a fost mereu extrem de activă pe rețelele de socializare și În urmă cu aproape două săptămâni, aceasta a decis să șteargă toate fotografiile de pe conturile de Instagram și Facebook și a publicat la profil o imagine neagră. Fanii s-au îngrijorat imediat și au încercat să afle ce s-a întâmplat, dar nu au primit niciun răspuns.

Artista a fost invitată la Radio Zu și a explicat de ce a luat această decizie. Aceasta susține că se simțea foarte obosită și a avut nevoie de o pauză.

“Nu am avut contul spart. Am făcut o cură de detoxifiere de tot ce înseamnă rețele de socializare. Am simțit nevoia asta.

Am vrut să dau unfollow la toată lumea. Mă mai mâncau mâinile să mai intru să văd ce s-a mai postat. Voiam să intru să fac un story și după aceea îmi dădeam seama că nu am voie să fac story.

Mă simțeam foarte obosită, foarte încărcată și le-am spus celor cu care lucrez că simt nevoia să schimb, să fac ceva“, a declarat Lidia Buble

și-a făcut și o schimbare de look în această perioadă. Nu mai este blondă, ci șatenă, iar părul este mai lung.

“Mi-am făcut schimbarea asta de look. Nu mă mai regăseam în fata aceea blondă. Cred că mi-a fost dor de Lidiuța de acum 10 ani”, a mai spus cântăreața.