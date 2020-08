Lidia Buble, apariție incendiară în sala de sport! Artista a dansat lasciv mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată

Cu fiecare postare pe rețelele de socializare, Lidia Buble ne demonstrează că despărțirea de Răzvan Simion nu o mai afectează deloc. E frumoasă, are o carieră de succes și admiratori care nu s-ar da în lături de la nimic dacă ar ști că ar avea o șansă să o cucerească.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Până atunci se consolează cu fotografiile postate în mediul online și au toate motivele să înroșească butonul de like. Asta pentru că artista face ca imaginația fanilor să zburde cu fiecare apariție. Unde mai pui că și admiratoarele sunt cucerite de ipostazele în care aceasta alege să se pozeze.

Așa s-a întâmplat și în weekend, când blondina a transformat banala vizită la sala de fitness într-un moment de neuitat. Foarte preocupată de imaginea ei, Lidia a strălucit la antrenament mai ceva ca pe scenă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lidia Buble nu se dezminte. Ținuta cu care a încins internetul

Așa se face că fanii au avut ocazia să o admire într-un costum de dantelă negru transparent care îi scoate în evidență formele de invidiat. Și pentru că o simplă imagine nu avea cum să fie de ajuns, cântăreața a încins atmosfera cu un dans lasciv, făcând deliciul tuturor celor care o urmăresc atent pe rețelele de socializare.

În timp ce unii au preferat doar să se bucure de spectacol și să o felicite apoi pentru „prestație”, alții au fost ceva mai îndrăzneți și au afirmat că încearcă prin aceste postări să-i atragă atenția fostului iubit. Ba chiar au sfătuit-o să reaprindă cumva flacăra iubirii, că doar au format unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc.

ADVERTISEMENT

Mesajul cu care Răzvan Simion a frânt inimile fanilor

„O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți pentru că mi au oferit prea mult ori prea puțin dar mai ales să mă iert pe mine.

Au fost ani în care m-am iubit prea puțin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac. Au fost ani în care m am ferit de iubire că de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi a fost oxigen.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit. Astăzi, Lidia nu mai este fericită lângă mine.

Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mă iert pe minte pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi…foști iubiți…. actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept. Copilul râde: “Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!” Tânărul cântă: “Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!” Bătrânul tace:”Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!” L.B. Viața frumoasă, Sufletel!”