Lidia Buble arată tot după despărțirea de Răzvan Simion! Ipostaza incendiară în care a fost surprinsă artista

Chiar dacă despărțirea de Răzvan Simion a căzut ca un trăsnet, Lidia Buble face tot posibilul să-și păstreze zâmbetul pe buze și să lase în urmă trecutul. Nu de alta, dar are doar 27 de ani și o groază de admiratori care ar face orice să o cucerească.

Până când va fi pregătită să-și dăruiască inima unui alt bărbat, frumoasa artistă se bucură de libertate și pozează în cele mai provocatoare ipostaze, că doar este deja o adevărată divă. Nu o spunem doar noi, ci și fanii săi, care adoră să o vadă lipsită de inhibiții, acum că a închis odată pentru totdeauna capitolul început cu mai bine de cinci ani în urmă.

Dacă pe plan sentimental a trăit o cruntă dezamăgire, cariera muzicală este în continuă ascensiune și îi oferă o groază de satisfacții. După ce a cucerit topurile radio și tv cu piesa „La Luna”, interpretată alături de Jay Maly și Costi Ioniță, blondina se pregătește să lanseze o nouă compoziție solo și filmează de zor pentru videoclipul ce se anunță mai fierbinte ca vara.

Lidia Buble i-a spus adio lui Răzvan Simion. Este mai dezinhibată ca niciodată

Și dacă tot am pomenit de fotografii, trebuie să știți că artista își etalează formele de invidiat în cele mai provocatoare ținute. Nu ne credeți? E de ajuns să aruncați o privire pe rețelele de socializare și vă veți convinge cu siguranță.

În imaginea postată recent, Lidia poartă o pereche de blugi și un sutien alb din dantelă, ce îi pune în evidență sânii „jucăuși”. Chiar dacă unii internauți au criticat-o pentru modul în care alege să se îmbrace și să se arate în spațiul public, toate comentariile negative pălesc în fața miilor de like-uri primite din partea admiratorilor.

Mesajul prin care Răzvan Simion a anunțat despărțirea de Lidia Buble

„O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți pentru că mi au oferit prea mult ori prea puțin dar mai ales să mă iert pe mine.

Au fost ani în care m-am iubit prea puțin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac. Au fost ani în care m am ferit de iubire că de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi a fost oxigen.

Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit. Astăzi, Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient.

Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat.

Mă iert pe minte pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi…foști iubiți…. actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept. Copilul râde: “Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!” Tânărul cântă: “Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!” Bătrânul tace:”Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!” L.B. Viața frumoasă, Suflețel!”, a scris Răzvan Simion pe contul său de Facebook.