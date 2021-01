Lidia Buble are nevoie de ajutor. Ce le-a cerut artista fanilor ei

Lidia Buble a cerut ajutorul fanilor de pe rețelele de socializare din cauza unei dureri puternice de gât. Frumoasa blondină a avut nevoie de câteva sfaturi și chiar a primit din partea comunității sale de pe Instagram.

Cântăreața a mărturisit că nu s-a confruntat niciodată până acum cu o asemenea durere cumplită de gât. Vedeta a precizat că nu poate să mănânce nimic și nici să bea apă, motiv pentru care a apelat la câteva îndemnuri primite din partea internauților.

Îndrăgita artistă a pus durerea pe seama consumului de înghețată, poftă pe care și-a satisfăcut-o cu o zi în urmă. Lidia Buble vrea să scape cât mai repede de această neplăcere, care o face să stea în pat și să vizioneze cât mai multe filme.

Lidia Buble le-a cerut fanilor sfaturi. În ce privință a avut nevoie de îndrumare

Lidia Buble a mai subliniat că vrea să nu mai aibă senzația de durere cruntă pentru că săptămâna aceasta are programat un concert, semn că și-a reluat o parte din activități. Blondina vrea să-și revină cât mai repede pentru a-și vedea mai departe de cursul normal al vieții.

„Astăzi este una dintre zilele în care efectiv mă simt de parcă aș fi împăiată. M-am trezit cu o durere de gât, dar nu așa… efectiv mă doare și când înghit saliva să beau apă. Este crunt.

În fine, am fost pe la farmacie să-mi iau niște medicamente și nu vreau decât să fiu acasă, să mă bag în pat și să mă uit la câteva seriale.

Dar, voiam să vă întreb în cazul în care știți niște leacuri sau niște medicamente foarte bune pentru durerile în gât, dar mă refer la alea puternice de tot…

Să-mi lăsați mesaje în privat pentru că nu știu ce să mai iau, iar până joi trebuie obligatoriu să-mi treacă pentru că am un concert și trebuie să-mi revin.

Am citit toate mesajele, vă mulțumesc din suflet că ați fost atât de drăguți. Majoritatea mi-ați scris de gargară cu apă sau bicarbonat de sodiu și o să fac asta.

Durere ca asta nu am avut niciodată, este atât de puternică. Nu se simte când vorbesc, dar am o durere cruntă. Nu pot să mănânc, nu pot să beau apă. Nu se simte, pot să și cânt. De exemplu, aseară am cântat până dimineață”, a spus Lidia Buble pe InstaStory.