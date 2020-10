Lidia Buble are o soră care îi calcă pe urme. Cât de frumoasă s-a făcut Lorena

Lidia Buble are o familie numeroasă, numărând nu mai puțin de 10 frați, dintre care 5, cu tot cu ea, sunt fete. Vedeta se mândrește cu cei dragi, iar cu una dintre surori în mod special.

Artista a publicat două fotografii pe contul ei de Instagram cu Lorena, în vârstă de 15 ani, pasionată și ea de muzică, de o frumusețe răpitoare.

Cântăreața a scris că Lorena este iubirea ei, fiind una dintre surorile care o sensibilizează cel mai mult pe fosta iubită a lui Răzvan Simion.

Lidia Buble, mândră de sora ei, Lorena

Fanii au reacționat imediat comentând imaginea postată de Lidia, cei mai mulți fiind extrem de impresionați în primul rând de frumusețea ei.

„Waw, ar trebui să fie model; E superbă sora ta. Seamănă cu tine și Diana; Păpușă; O familie minunată. Sunteți binecuvântați cu frumusețe și talent”, sunt câteva dintre comentariile scrise de fanii cântăreței.

La postarea publicată de Lidia Buble a intervenit și cântăreața Sorana Darclee, ex-ASIA: „Așa o familie cu fete frumoase, mai rar. În general, e una care a luat tot, dar voi… Jesus!”.

Viața cu zece frați

Lidia a vorbit în urmă cu ceva timp despre familia ei numeroasă, care a reușit să rămână unită, chiar dacă în copilărie nu au avut de multe ori ce pune pe masă.

„Îmi amintesc că atunci când ne duceam la cules de mere sau de cartofi, la ţară, mergeam toţi 13 cu o Dacia 1310, iar lumea se uita la noi ca la urs. Nu încăpeam, dar ne îngrămădeam cum puteam, iar mama era nevoită să ne pună pe mine şi pe fratele meu între picioarele ei, atunci când era Poliţie. Culmea e că tot ne trăgeau pe dreapta, însă tata scăpa mereu de amendă”, a declarat artista pentru click.ro.

„Am avut grijă de 5 copii în Deva. Iar când am venit în Bucureşti, am avut grijă şi de o fetiţă, trebuia să mă întreţin cumva. Acum sunt manager de vânzări auto, dar şi cânt. Fac asta de la 4 ani şi am cântat prima dată în corul de copii, apoi în corul bisericii de juniori şi de adulţi. Asta mi-am dorit să fac în viaţă”, a mai spus Buble.

