Lidia Buble și-a pus fanii pe jar după ce a postat un mesaj pe InstaStory, care a ridicat semne de întrebare cu privire la situația ei amoroasă. Deși a încheiat relația cu Răzvan Simion în vara anului trecut, artista nu s-a mai afișat cu niciun bărbat.

Blondina a postat un mesaj plin de subînțeles, iar fanii s-au întrebat dacă nu cumva s-a îndrăgostit din nou, din moment ce a trecut destul timp de la despărțirea de prezentatorul de la Antena 1.

Vedeta a petrecut câteva ore la salonul de înfrumusețare și le-a arătat și fanilor rezultatul, fiind posesoarea unui ten lipsit de imperfecțiuni. După ce și-a făcut tratamentul facial, aceasta a luat prânzul alături de fratele ei, Elisei, și de soția lui, Gabriela.

Lidia Buble are un nou iubit? Postarea care ridică semne de întrebare

Lidia Buble este foarte activă pe rețelele sociale și îi ține zilnic pe fani la curent în legătură cu activitățile ei din viața de zi cu zi și cu noile piese pe care le lansează. În urmă cu câteva ore, cântăreața a postat o fotografie în secțiunea de story de pe Instagram, care ne duce cu gândul la mai multe variante.

Așa cum era de așteptat, fanii vedetei s-au gândit că este vorba despre un nou iubit în viața tinerei de 27 de ani, chiar dacă Lidia Buble nu a făcut nicio declarație în acest sens.

Mesajul pe care l-a postat este în limba engleză: „Thank you for loving me when I didn’t feel lovable” (n.r. „Îți mulțumesc că mă iubești atunci când nu mă simt drăguță”), a fost postarea cu pricina.

De fiecare dată când a fost întrebată despre situația ei amoroasă, Lidia Buble a negat existența unui iubit, în timp ce Răzvan Simion pare că și-a refăcut viața cu o brunetă, după ce au fost văzuți în public de mai multe ori.

Momentan, prezentatorul matinalului de la Antena 1 este și managerul fostei iubite, așa că între ei există doar o relație profesională.

Lidia Buble se concentrează pe cariera ei muzicală, care merge foarte bine, judecând după succesul pe care l-au avut toate piesele ei de-a lungul timpului. Recent, vedeta și-a cumpărat o nouă casă, în care se fotografiază adesea în cele mai provocatoare ipostaze.

