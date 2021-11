Lidia Buble a fost bona copiilor unui lider PNL! Dezvăluiri din trecutul neștiut al artistei: „Nu am ce să îi reproșez”

Lidia Buble este una dintre cele mai iubite artiste din România. Despre viața ei se știu destule lucruri, însă unul dintre ele atrage atenția în mod deosebit.

Puțini știu că tânăra cântăreață adoră copiii. Îi iubește atât de mult încât primul ei job când a ajuns din Deva în București a fost cel de bonă.

Și nu a fost bona oricui, ci ai copiilor unui important lider PNL, actualmente consilier general la Primăria Capitalei.

Lidia Buble, bona unui politician de la PNL

Fosta parteneră a lui Răzvan Simion este o cutie cu surprize. Dincolo de recentul scandal în care a fost implicată (n.r.: dosarul de la DIICOT deja notoriu), artista a știut dintotdeauna cum să-și câștige existența. Nu i-a fost rușine să recunoască faptul că, la un moment dat, a avut grijă de niște copii pentru a face bani.

Până să devină una dintre cele mai populare cântărețe de la noi, fosta concurentă de la Asia Express a luat lumea din Capitală de la firul ierbii.

Puțini știu că primul ei loc de muncă în Capitală a fost cel de bonă. Lidia a avut grijă de copiii unui politician destul de cunoscut. Este vorba despre două fetițe de care îndrăgita artistă s-a atașat imediat.

Tatăl celor două fete, care astăzi au în jur de 9-10 ani, a declarat pentru FANATIK că perioada în care a colaborat cu artista a fost una bună. Nu are ce să îi reproșeze acesteia.

Povestea angajării bonei este cu atât mai interesantă cu cât respectivul politician avusese o experiență neplăcută înainte să încheie înțelegerea cu Buble. Respectiv, fosta bonă a fetițelor nu a avut un comportament tocmai exemplar.

Din informațiile obținute de FANATIK, înainte ca Lidia Buble să se ocupe de cele mici, a existat o altă îngrijitoare care s-a purtat urât, agresându-le pe fete.

„A fost impecabilă”

Femeia fusese filmată în timp ce le agresa pe minore. Cazul ei a ajuns în cele din urmă în atenția autorităților. Fosta bonă ar fi fost condamnată pentru felul în care s-a purtat cu fetițele respectivului consilier general. După câteva luni de la concedierea ei, bărbatul ar fi fost agresat la rândul său de rudele femeii, ca răzbunare.

FANATIK a stat de vorbă cu liderul PNL pentru care Lidia Buble a lucrat timp de câteva luni, iar despre cântăreață și experiența pe care a petrecut-o alături de fiicele sale are numai cuvinte de laudă.

„Am colaborat foarte bine cu Lidia Buble. Nu am ce să îi reproșez. A fost impecabilă. E adevărat că acesta a fost primul ei job, din câte știu, când a venit în București, dar cred că nu a stat chiar un an. Nu am o memorie foarte bună acum. Cred că a fost vorba de câteva luni.

Nu am mai ținut legătura cu Lidia după aceea. Înțelegerea era pe un termen determinat. Dar pot să spun că am fost mulțumit de ea și că nu am ce să îi reproșez”, a declarar liderul PNL pentru FANATIK.

Cântăreața are probleme cu legea

Lidia Buble a vorbit în urmă cu ceva timp despre meseriile pe care le-a practicat înainte să devină celebră. „Sunt o persoană independentă. Am lucrat şi ca bonă timp de un an de zile, să mă întreţin, la şeful PNL sector 5, Bucureşti, Cristian Olteanu. Am mai fost manager de vînzări auto la Ţiriac Auto, aproximativ doi ani“, a spus acum câțiva ani Lidia Buble într-un interviu.

a reintrat recent în atenția publică din cauza unui dosar pe care l-au deschis procurorii DIICOT. Mai exact, Lidia este acuzată că a dat mită polițiștilor de la Rutieră. Artista a refuzat să sufle în etiolest, la un control de rutină.

Lidia a fost ”prinsă” de deoarece bărbatul cu care se sfătuia la telefon, în momentul în care a fost oprită de Poliție, i-a recomandat să le ofere bani pentru a scăpa ușor. Ghinionul artistei a fost că respectivul individ era interceptat de procurori. În acest fel s-a aflat despre această faptă.