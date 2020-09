Lidia Buble, complet goală în mediul online. Imaginile care îl vor înfuria pe tatăl ei preot

Lidia Buble nu mai are niciun fel de inhibiție, dovadă fiind imaginile postate în mediul online în urmă cu foarte puțin timp. Fosta iubită a prezentatorului Răzvan Simion le-a arătat internauților cum arată în cadă, locul unde obișnuiește să-și facă planurile de viitor.

Frumoasa blondină și-a uimit fanii cu apariția incendiară, scăpând în acest moment de renumele de fată cuminte. Fiind fată de preot, imaginile nu cred că îi vor pica bine tatălui ei, însă nu același lucru se poate spune despre surorile ei care i-au lăsat numeroase comentarii în urma „escapadei”.

Vedeta a apărut în apă pe ritmul unor melodii interpretate chiar de ea, și anume „Sub apă” și „Cu ochii ăia verzi”. Lidia Buble s-a filmat de la bust în sus și chiar dacă nu s-a văzut mare lucru, fanii au fost încântați să observe cum arată artista fără niciun fel de piesă vestimentară.

Lidia Buble, goală pe Instagram. Imagini nedemne de fiica unui preot?

Lidia Buble s-a bucurat de timpul liber și s-a relaxat în cadă mai bine de trei ore. Cântăreața a profitat de acest moment pentru a face mărturisiri sincere despre perioada copilăriei când nici nu visa să stea în cadă atât de mult timp.

Cunoscuta artistă a povestit că rar se întâmpla să facă singură baie și să se relaxeze în voie pentru că de obicei trebuia să facă cu surorile sale, Estera, Dana și Diana. Așadar, acum profită de acest lux și se relaxează în cadă, acolo unde își adună gândurile.

„Doamne ferește, astăzi am bătut recordul de stat în cadă. Niciodată nu cred că am stat atât de mult. Am stat trei ore și jumătate. Nu vreți să știți cum am pielea.

De fapt, eu cred că acum profit cumva de toată perioada asta pentru că atunci când eram mică, vă dați seama 11 copii, deci nu aveai timp să stai să faci să-ți faci cadă, să stai să lenevești acolo.

Ne spălam câte doi, trei odată. Trebuia să lași apa pentru următorii pentru că nu ne permiteam să ne lăfăim chiar așa fiecare cu cada lui”, a mărturisit Lidia Buble pe InstaStory, acolo a postat mai mai multe filmulețe.

Lidia Buble, planuri de viitor în cadă: „Am inspirație”

Și acum cred că de fapt profit de timpul ăsta și stau în cadă cât pentru toți anii în care mi-am dorit asta. Cred că de fapt ăsta este răspunsul pentru activitatea mea de astăzi.

Și mai este ceva, eu în cadă îmi fac planurile de viitor, am foarte multă inspirație. Vi se întâmplă și vouă asta, nu știu de ce, dar acolo uit de toate”, a completat artista pe Instagram.