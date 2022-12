Lidia Buble, despre dragoste, muzică și carieră: „Sunt liniștită, împlinită, fericită și cu o doză mare iubire”

Lidia Buble este una dintre cele mai iubite cântărețe din România și, în ciuda succesului uriaș pe care îl are în muzică, este un artist deosebit de discret atunci când vine vorba despre sine. Cu toate acestea, Lidia Buble, în exclusivitate pentru FANATIK, și-a deschis sufletul și a vorbit despre viața și temerile pe care le are.

Lidia Buble, fericită și în dragoste, și în carieră

Lidia Buble, una dintre vedetele cu greutate care au făcut senzație la Sunt celebru, scoate-mă de aici, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre show-ul la care a luat parte. Și, fără să ascundă că a fost deranjată cumplit de unii dintre concurenți și felul în care încercau să tulbure apele acolo, artista recunoaște că este încântată că a reușit să fie puternică și să nu cadă în capcana lor.

De asemenea, Lidia Buble ne vorbește despre muzica pe care o iubește, despre cariera ei care, deja, se apropie de pragul unui deceniu, despre planurile ei legate de profesie. Mai mult, recunoaște frumoasa cântăreață, acum se simte liniștită și în plan amoros, relația pe care o are fiind una de natură să îi ofere iubirea de care are nevoie și pe care o oferă, la rândul ei, înapoi.

În altă ordine de idei, ne-a dezvăluit cântăreața, încă are temeri legate de oamenii din jur, de posibilitatea de a fi trădată. Artista nu a ocolit subiectul copilăriei sale minunate și ne-a dezvăluit că, pe când era mică, visa să devină… musafir.

Lidia Buble, despre participarea la Sunt Celebru, scoate-mă de aici: “Nu am vrut nicio clipă să renunț”

Cum a fost la “Sunt celebru, scoate-mă de aici”? Ai mai repeta asemenea experiență?

– A fost o experiență nemaiîntâlnită, imprevizibilă și atât de reală încât, de multe ori, mă întrebam cum de rezist. Ce-i drept am plecat, încă de acasă, cu o doză mare de ambiție și voință. Acestea au fost și motivele pentru care am putut depăși, câștiga și reuși multele probe la care am participat. Poate aș repeta experiența dacă aș ști, dinainte, cu cine voi face echipă. Este un joc psihologic foarte mare, iar oamenii cu care concurezi sau faci echipă trebuie să rezoneze cu tine sau tu cu ei.

De câte ori pe zi voiai să renunți?

– Nu am vrut nicio clipă să renunț, am fost setată să nu pic într-o plasă de ordin psihologic sau să mă las influențată de probe. Am reușit până unde nu am mai putut. Cel mai mult va spun că mă face să fiu mândră de mine faptul că nu am ieșit la o probă de forță sau cu intensitate fizică mai mare. Am demonstrat că, la acele probe, m-am descurcat.

“Tanc de neînvins, așa sunt și așa mă simt”

La început ai declarat că pleci că să-ți învingi niște temeri. Ai reușit?

– Tanc de neînvins. Așa sunt și așa mă simt, după întreaga experiență de la “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Neînfricată, mai puternică, mai sigură pe mine, hotărâtă să dărâm și cele mai mari ziduri din calea mea. Sunt mai însetată de a soarbe din tot ce înseamnă omenia și oamenii buni și adevărați, mai sigură pe ce-mi aleg în viață să fac, mai cerebrală și echilibrată cu persoanele pe care abia le întâlnesc.

Am devenit mai recunoscătoare de pita de pe masă, cartofii prăjiți și toate dulciurile din lumea asta, mai recunoscătoare de dragostea și sprijinul familiei și celor apropiați, mai schimbată ca oricând. În bine, în tot ce există în lumea asta și poate contribui la a face bine. Mi-am învins fricile, fobiile și am avut curaj să-mi spun, mereu: “Ești puternică, poți să faci tot ce-ți propui!”

Care a fost cel mai urât moment de la filmări?

– Toate probele au fost peste măsura așteptărilor mele, dar cele mai neplăcute momente au fost când s-a creat o tensiune continuă în echipa din care făceam parte, simțeam că nu pot reuși să trec peste toate situațiile conflictuale provocate de unii concurenți. Însă, ceea ce ați văzut la tv, a fost o Lidia Buble care și-a păstrat calmul până în ultima clipă, ceea ce nu prea mă caracterizează. Dar am gândit că eu îmi arăt puterea prin câștigarea sau lupta dusă la probe și în junglă, în niciun caz prin a răspunde provocărilor deloc adecvate ale celorlalți concurenți.

Relația Lidiei Buble cu familia: “Suntem o familie care știm să iertăm”

Cum a fost copilăria ta?

– Întreaga mea copilărie a fost o adevărată carte nescrisă, dar transpusă prin năzdrăvăniile și jocurile specifice vârstei. Am avut o copilărie în adevăratul sens al cuvântului, iar faptul că eram mulți frați mă făcea să mă simt că timpul este relativ și să simt fericirea aceea, inocența din orice lucru, jucărie sau masă petrecută în sânul familiei mele numeroase.

Cum a fost relația cu părinții tăi? Îți mai aduci aminte când i-ai bucurat și când i-ai supărat cel mai tare?

– Relația noastră copii vs părinți a fost și încă este una foarte strâns legată. De la părinții mei am învățat și simțit cum este iubirea de a fi familist, să fiu un om responsabil, puternic, ambițios, integru și să apreciez și cele mai simple și mici lucruri în viața asta. Pentru mami și tati, noi, toți copiii lor, reprezentăm cea mai mare bucurie, drept pentru care nu cred că au avut supărări din partea noastră. Nu supărări peste care să nu poată trece. Suntem o familie care știm să iertăm și să privim oamenii cu ce au mai bun în ei.

Lidia Buble recunoaște că visa să devină… musafir

Erai mai mult fata mamei sau fata tatei?

– Eram băiețoasa familiei, ce-i drept. Făceam atâtea boacăne și mă jucam jocuri de băieți, încât nu pot spune că am fost fata mamei sau tatei.

Cum a fost perioada liceului? Erai cuminte sau nu stăteai o clipă locului?

– Ei bine, în perioada liceului a fost schimbarea mea în adolescentă responsabilă și cu un vis măreț: acela de a deveni precum Nadia Comăneci. Asta pentru că am studiat liceul sportiv și am făcut gimnastică de performanță, îmi doream și mă visam pe cele mai înalte podiumuri ale acestui frumos sport. Însă, mai târziu, soarta avea să-mi rezerve alt drum, un drum predestinat muzicii.

Ce-ți doreai să te faci când erai mică?

– Musafir. Poate sună amuzant, dar eu chiar asta îmi doream să devin. Vedeam mereu, când mergeam în vizite, că primeam dulciuri din belșug (ceea ce nu aveam voie acasă prea mult), iar asta îmi dădea senzația că a fi musafir ar fi cel mai bun job din lumea asta.

Perioada de început: “Muzica m-a ales pe mine, nu invers”

De ce muzică?

– Pentru că ea m-a ales pe mine și cred în destin. Acest drum mi-a fost dat să-l urmez de Cel de Sus și nu aș face nimic, pe lumea asta, să stau în calea acestui lucru. E un destin care ne leagă.

La 21 de ani erai deja celebră. De atunci până acum, poți să-mi spui care sunt plusurile și minusurile carierei?

– Eu văd doar plusurile din orice activitate pe care o fac. Așa sunt eu construită, să iau doar părțile bune, iar în ceea ce privește cariera muzicală pot spune că este totul în favoarea mea.

Când ai câștigat primii bani din viața ta? Îți mai aduci aminte pe ce i-ai cheltuit?

– Primii bani i-am câștigat din colindat. Țin minte că mi-am cumpărat ciocolată, și eu și frații mei cu care mergeam să colindăm, și am savurat-o pe nerăsuflate.

Lidia Buble, un artist modest: “Este cel mai important să fii echilibrat și asumat în acest domeniu”

A existat vreodată un moment în care celebritatea să ți se ‘urce’ la cap?

– În niciun caz! Nu sunt o persoană care să se lase pradă succesului ci, mai degrabă, sunt genul de om/artist care își caută mereu doza pozitivă de a continuă, explora și implementa noi idei, de a progresa. Este cel mai important să fii echilibrat și asumat în acest domeniu, mai ales dacă ai și oamenii potriviți alături.

Îți mai aduci aminte de vreo întâmplare de pe scenă, pe care nu ai uitat-o niciodată?

– Amintirea cu un puternic impact emoțional a reprezentat-o când mi-am sărbătorit ziua de naștere pe scenă. Aniversarea de la 22 ani a fost în cadrul unui concert la Alba Iulia, unde am avut parte de o surpriză din partea publicului, oamenii mei faini din Ardeal. Pot să va povestesc că, pe la jumătatea concertului, s-au oprit sunetul și luminile de pe scenă, s-a pornit un foc de artificii, iar publicul îmi cânta “La mulți ani'”, în timp ce îmi era adus un tort. A fost una dintre cele mai speciale și intense aniversări pentru că m-am simțit apreciată și iubită.

“Sunt fericită și cu o doză mare iubire atât oferită cât și primită”

Cum este viața ta personală acum? Ești liniștită, fericită, iubești și ești iubită?

– Sunt într-un echilibru pe care mi l-am dorit. Acum pot afirma că sunt liniștită, împlinită, fericită și cu o doză mare iubire atât oferită cât și primită.

Care a fost cel mai îngrozitor moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

– Momentul cel mai greu, chiar din acest an, l-a reprezentat , pomeranianul meu, pe care l-am considerat cel mai bun prieten, copilul meu, sentimente pe care doar iubitorii de animăluțe le pot înțelege. Încă mi-e foarte greu să vorbesc despre acest lucru.

Ai vreun regret, personal vorbind?

– Nu am regrete pentru că, de fiecare dată, am luat ca atare și am îmbrățișat orice situație care a venit, iar asta m-a făcut să fiu omul de astăzi și, mai ales, să fiu mai puternică.

Care este secretul siluetei tale? Mergi la sală, ai ținut vreodată vreun regim?

– Am un stil alimentar sănătos, nu mănânc carne, doar pește, multe salate, dar fac și sport, masaj cu bambus, cât de mult îmi permite timpul. Și, nu în ultimul rând, supa de tăiței (făcuți de mama) este cea care mă ține în formă.

“Mi-e frică să nu-mi fie înșelată încrederea”

De ce ți-e frică cel mai tare?

– Ar fi două lucruri. Primul este teama de a-mi fi înșelată încrederea, să știu sau să aflu că, dacă îmi pun încrederea în cineva, acea persoană mă va dezamăgi. Asta pornește de la faptul că, înainte, aveam prea multă încredere în absolut toată lumea, fără să stau să gândesc sau să mă ducă gândul că aș putea fi, vreodată, dezamăgită. Dar, în acest moment, îmi pun baza și încrederea doar în acei oameni care îmi câștigă încrederea faptic, în timp, totul demonstrat. Apoi, și eu ofer încredere și sprijin total. Un al doilea lucru ar fi să nu-mi pierd vreodată simțul penibilului.

Ce planuri și proiecte ai în perioada aceasta și anul viitor?

– Planurile au început să prindă contur prin echilibrul pe care-l am acum în plan profesional. Mi-am format o echipă de oameni excepționali cu care construiesc și derulez tot ce înseamnă reinventarea mea ca artist. Mă axez, în acest moment, pe cariera internațională, unde am și început să pun piatra de temelie. Am început să lucrez cu niște nume foarte grele din industria muzicală latino, iar, în următoarea perioadă, voi călători destul de multe între România, Miami și Madrid.

Am înregistrat și lucrăm deja la multe piese, chiar reprezentative pentru noua Lidia Buble, pe care le vom pune într-un album pregătit de lansare pentru anul viitor. În rest, concertele din perioadele acestea, inclusiv Revelionul.