Lidia Buble, dezvăluiri de senzație despre Cornel Ilie: ”Trebuie să recunosc că m-am îndrăgostit”

Lidia Buble și Cornel Ilie sunt văzuți tot mai des împreună în ultima perioadă, mai ales că au colaborat la piesa „Vino, du-te”. Atingerile intime și apropierea din videoclip i-au făcut pe fani să creadă că cei doi formează un cuplu, blondina venind cu o explicație clară în acest sens.

Celebra cântăreață originară din Deva a pus capăt zvonurilor potrivit cărora ar fi o „distrugătoare de căsnicii”, așa cum a fost numită de internauți pe rețelele de socializare. Artista a dezvăluit ce se întâmplă în realitate între ea și solistul de la Vunk.

Fosta iubită a lui Răzvan Simion s-a îndrăgostit de piesă de la primele versuri și nu a ezitat nicio secundă să colaboreze cu Cornel Ilie, mai ales că își dorea de ceva timp un proiect cu el. Pe cei doi îi leagă frumoasă prietenie și nimic mai mult.

Lidia Buble, dezvăluiri de senzație despre Cornel Ilie. Care este relația lor

„Eu sunt foarte transparentă. (…) Nu este ca și cum nu au fost și alți artiști cu care am avut proiecte și despre care s-a scris și s-a speculat.

Avem o relație de prietenie, da. Am primit această piesă într-o zi pe What’s App. Trebuie să recunosc că m-am îndrăgostit de la primele acorduri. De piesă. Trebuie să specific, iarăși ne trezim cu tot felul de speculații.

N-am avut răbdare să ajung la refren. I-am spus că-mi place și mă bucur pentru că de mult timp ne doream să avem un proiect împreună. Văd că ne-a reușit”, a mărturisit Lidia Buble, relatează okmagazine.ro.

Frumoasa cântăreață a dezvăluit că a fost deja acasă la Cornel Ilie, videoclipul piesei lor fiind filmat chiar în casa artistului. Lidia Buble nu a văzut nimic rău în asta, chiar dacă poate acum vor ieși la iveală alte speculații legat de relația lor.

„Da, eu m-am dus la el acasă. Eu nevinovată m-am dus, știi că sunt ascultătoare. M-am dus, s-a filmat clipul. Am avut o cameră pregătită unde eu și echipa mea ne-am desfășurat în toată splendoarea”, a mai spus blondina.

Solistul de la Vunk a scos la iveală faptul că în ziua filmării au fost numai ei doi. Videoclipul a fost realizat în prima parte a zilei, colegii din trupa lui Cornel Ilie neluând parte la acest proiect muzical.

„Ea a venit la mine, că s-a filmat la mine acasă, dimineața am filmat, atunci se fac toate producțiile de filme. Restul trupei nu a fost de față. Am rămas doar eu, am fost doar noi doi”, a spus la rândul său cântărețul.