Prima reacție a surorilor Buble după ce au ratat finala Asia Express. Lidia a îmbrăcat rochia de mireasă: ”Chitită pe măritat”

Pentru Lidia și Estera Buble parcursul în emisiunea ”Asia Express” s-a încheiat. Cele două au ajuns până în etapa semifinalei, doar că norocul nu a fost de partea lor.

Lidia și Estera Buble au părăsit ”Asia Express”

Deși s-au luptat cot la cot cu celelalte două echipe, Emi – Cuza și Mihai Petre – Elwira Petre, la finalul probelor, diamantul a fost de culoare roșie, lucru care le-a adus eliminarea și care .

Astfel că, după ieșirea din competiție, atât Lidia, cât și Estera, au ținut să comenteze cele trăite pe ”Drumul Împăraților”. Cele două surori spun că sunt mai mult decât încântate de șansa care li s-a oferit în show, chiar dacă și-ar fi dorit să joace și ele marea finală.

”Emoții, legatura mult mai strânsă între mine și Esti, adrenalină, competitivitate, încredere de sine mult mai mare, ritm de viață alert (ca la armată, bublișorii mei 😂), lume nouă, foame, cerșit, cazare și transport. Așa descriu, pe scurt, experiența Asia Express, experiență pe care o consider o a doua mea copilărie, dar trăită la intensitate maximă.

Pe scurt, am spus, pentru că nu pot descrie în cuvinte restul experiențelor, pentru că le-am trăit cu și din suflet, iar, la ora asta, odată cu plecarea noastră, mă năpădesc lacrimile că nu mai continui joaca, și marele dor de competiție, concurenți și întreaga echipă de producție și toți cei care, mie și lui Esti, ne-au fost alături… și la fiecare pas”, a scris Lidia Buble pe Instagram.

Artista a îmbrăcat rochia de mireasă: ”Tot ceea ce îmi propun, reușesc”

Însă mesajul blondinei a continuat într-o notă amuzantă, așa cum a și fost ultima sa apariție în show-ul de aventură de la Antena 1. Pentru că încă din prima ediție a mărturisit că vrea să se întoarcă acasă măritată, acum, că această dorință nu i s-a îndeplinit, artista a luat atitudine.

Imediat ce a aflat că pentru ea și sora sa competiția a ajuns la final, Lidia Buble a scos din rucsac rochia de mireasă și . Chiar și fără mire, blondina s-a vrut să fie îmbrăcată în alb și așa a și terminat show-ul.

”Și cum am făcut o promisiune, atât mie, cât si celor din jur, am îmbrăcat rochia de mireasă, chitită pe măritat în Asia Express înca de la plecarea din țară. 👰😂 Doar știți că tot ceea ce îmi propun reușesc și dovada stă în superba mea apariție în cea mai de 🔝 rochie de mireasă pe care o puteați vedea ever. 😂 Pentru acest moment, am trecut de la agonie la extaz, doar doar să arăt lumii că Lidia Buble nu pleacă înapoi acasă fără să se îmbrace așa 😁🤷‍♀️”, a mai adăugat artista.

Ei bine, după emoție și amuzament a urmat și o parte a mesajului dedicat surorii sale, alături de care a trăit momente frumoase pe ”Drumul Împăraților”, nelipsite însă și de situații foarte grele, care nu de puține ori le-au făcut să plângă.

”Multumesc, ESTERA, sora mea incredibil de bătăioasă, răbdatoare, iubitoare, mereu alături și cu mine. Te ador și iubesc mai presus de orice!! MAI VREAU! 😂❤🥰”, a concluzionat cântăreața.

Estera, mesaj de suflet pentru Lidia Buble: ”Te iubesc!”

În replică, imediat a venit și reacția celeilalte jumătăți a echipei Buble. Ce a spus Estera despre experiența de la „Asia Express”, trăită alături de sora sa celebră?

Dacă începutul mesajului a fost același cu cel al Lidiei, prin care și-au expus mulțumirea și trăirile, dar și dorința de a mai repeta experiența, șatena nu a putut să nu îi dedice și ea câteva rânduri coechipierei sale.

”Multumesc, LIDI, ca ai fost mereu vesela, ai avut curajul sa fi TU, mega ambitioasa si ai “tras” alaturi de mine. Sunt disperata dupa tine si te iubesc si mai mult acum!!!!”, a scris Estera în mediul online.