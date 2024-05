Lidia Buble face dezvăluiri fierbinți. Ce se întâmplă sub duș și ce planuri are: ”Nu exclud nimic”

Lidia Buble este una dintre artistele cu mult umor care fac dezvăluiri cât se poate de fierbinți amuzându-se copios. Și așa s-a întâmplat cu talentata cântăreață și zilele trecute când, invitată la Gala Unica, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre secretele sale.

Lidia Buble a câștigat un premiu, dar nu pe cel care îl dorea

la Gala Unica premiul Natural Beauty Award. Și, chiar dacă, așa cum a recunoscut, e un premiu onorant, ea fiind una dintre artistele care nu au apelat încă la ”îmbunătățiri”, fiind, la modul evident, o frumusețe naturală, Lidia a reușit să și glumească pe acest subiect, amintind, discret, că este în primul rând o cântăreață.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Lidia Buble a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre plăcerile ascunse pe care le are. Și, evident, este vorba, din nou, despre muzică. Doar că, deși adoră muzica latino, frumoasa cântăreață are, totuși, un artist favorit care nu vine din această zonă.

Lidia Buble cântă orice fel de muzică

Ești una dintre cele mai bine voci ale României…

– Și te așteptai să primesc și un premiu pentru asta (râde în hohote pentru că, la premiile Unica, Lidia Buble a primit un trofeu care nu are legătură cu muzica, ci e legat de frumusețe, n. red.)…

ADVERTISEMENT

Da, și asta, da, desigur… Dar nu ai cânta vreodată?

– Ioi! Nu m-am gândit niciodată la asta. Dar eu nu exclud nimic. M-a binecuvântat Dumnezeu cu voce și pot să cânt absolut orice stil muzical. Am fost pusă și în situația de a cânta manele, și am putut să cânt. Am căutat lăutărie, am cântat populară. Am cântat și pop, latino, rock… Nu mă dau în spate de la nimic pentru că muzica este frumoasă, de orice natură ar fi ea.

Cu cine nu ai cânta vreodată?

– Iar când vine vorba de artiști, nu există, pentru mine, care să nu îmi placă. Îi apreciez pe toți artiștii pentru că fiecare avem o misiune în lumea asta și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu acest dar, cu vocile să insuflăm lucruri frumoase în sufletele oamenilor.

ADVERTISEMENT

Așa că, dacă cuiva nu îi place de un artist, asta nu înseamnă că mie nu îmi place, sau viceversa. Așa că, eu sunt foarte deschisă. Iar eu, când vine vorba de muzică, nu elimin nimic.

Cine e artistul favorit all-time al cântăreței

Ce la duș?

– Cel mai des cânt latino (râde, n. red.). Da, ascult foarte multă muzică latino. Iubesc această cultură. Au, așa, cum s-ar spune, o allegria în muzica lor. Îmi place foarte mult stilul lor, călătoresc foarte mult în zona latino. De altfel, am și lansat până acum muzică de genul. Cred că am patru sau cinci piese la activ deja și vor mai veni și altele.

ADVERTISEMENT

Muzică latino, clar. Dar care e melodia favorită?

– Muzica latino, clar favorită. Dar am o melodie pe care nu o cânt doar la duș, o cânt peste tot, oriunde aș fi. Uneori o cânt și noaptea în somn. Este vorba de piesa Laurei Stoica, Mai frumoasă. Este piesa mea favorită all-time. Și internațional, și național, este piesa favorită.