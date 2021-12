Lidia Buble, dată de gol după ce a fost surprinsă cu fostul patron de la Telesport: ”O pregătesc pentru măritiș”

După participarea la ”Asia Express”, Lidia și Estera Buble sunt mai mereu împreună și tot la fel de des fac și destăinuiri surprinzătoare. Invitate, miercuri, în cadrul ”Observator 12”, surorile Buble au vorbit despre copilăria lor, despre sărbătorile de iarnă, dar au punctat și aspectul căsătoriei Lidiei Buble.

Lidia Buble: ”Mă grăbesc să mă mărit”

Pentru că încă de pe ”Drumul Împăraților” artista a mărturisit că-și dorește cu ardoare să se mărite, acum, sora sa a dat-o de gol în direct. Estera a mărturisit că, de Crăciun, o va învăța pe sora sa să gătească, pentru a fi pregătită în 2022 de măritiș.

”Mi-am propus să o pregătesc pentru măritiș, (n.r. vrea să o învețe să gătească)”, a spus Estera Buble la Observator.

În urma acestei mărturisiri făcute de sora sa, care este hotărâtă, de sărbători, să facă echipă cu Lidia și în bucătărie, artista a vorbit și ea despre nuntă.

Imediat după , Lidia Buble s-a afișat la brațul lui Horațiu Nicolau, conform , iar acum, la TV, a vorbit despre iubire și căsătorie.

Întrebată dacă are planuri de nuntă pentru anul 2022, Lidia Buble nu a dat un răspuns sigur, ci a oferit publicului o replică ambiguă.

”Sora noastră, Daniela, nu va putea să fie acasă de sărbători, poate doar dacă mă grăbesc eu să mă mărit, doar atunci ne strângem cu toții. Nu știu (n.r. dacă se mărită). În Asia a fost spre amuzamentul meu și al publicului, era o glumă (n.r.căsătoria) pentru mine”, a declarat Lidia Buble la Antena 1.

”Noua piesă are legătură cu viața mea”

Chiar dacă nu a spus cu subiect și predicat că se căsătorește, în aceeași intervenție TV, fosta concurentă de la ”Asia Express” a ținut să puncteze că cea mai recentă piesă a sa aduce în fața tuturor povestea ei de viață, sentimentele pe care le are, dar și ceea ce vrea să împărtășească cu admiratorii ei, referitor la viața sa amoroasă.

”Noua mea piesă este despre dragoste, are legătură cu viața mea. Nu-mi prea place să vorbesc despre viața mea, îmi place să-mi exprim sentimentele prin piesele pe care le lansez. Sunt ca o carte deschisă pentru publicul meu. Dacă o să ascultați cu atenție noua piesă, o să înțelegeți multe lucruri. Este hrană pentru suflet, cum îmi place mie să spun.

La anul urmează să lansez și albumul cu care vă tot ameninț. Este gata acum. Eu sunt o perfecționistă, sunt foarte atentă la detalii, de aia a intârziat atât de mult, dar merită. De Revelion o să fiu pe scenă, aproape de casă”, a mai adăugat diva.

Lidia și Estera Buble, amintiri din perioada copilăriei

Și, pentru că ne apropiem cu pași repezi de perioada sărbătorilor de iarnă, privind în urmă, Lidia și Estera Buble și-au adus aminte cu plăcere de anii copilăriei, atunci când tradiția le mâna la colindat.

”În copilărie mergeam de vreo 2-3 ori la colindat. Schimbam căciula, fularul, lăsam privirea în jos și nu ne mai cunoștea omul”, a mai spus artista.

Deși colindul era tradiția pe care niciun membru al familiei nu o sărea, în casa familiei Buble, de Crăciun, nu se împodobea bradul. Estera spune că nu acesta era simbolul sărbătorii de iarnă pentru ei, ci faptul că se reunea toată familia, lucru care se bifează de toată lumea și acum.

Tocmai de aceea, fiind crescută în acest spirit, deși acum are familia ei, în fiecare an, Estera petrece sărbătorile de iarnă alături de părinți.

”La noi acasă veneau toți colindătorii pentru rulada cu banane, pe care încă o facem în fiecare an. La noi, din păcate, nu a fost cu brad. Pentru noi, bradul este strict de decor, nu am făcut în copilărie. Îmi place să fac, le fac copiilor, dar noi nu am avut acasă, nu am simți că nu e Crăciunul dacă nu aveam brad. Crăciunul la noi avea o altă conotație, eram toți, era o gălăgie, colindam, mergeam la programul de Crăciun. Dacă ar fi fost cineva din afara casei, ar fi plecat cu dureri de cap.

Ne strângea din nou anul acesta, nu știu dacă vom fi chiar toți. Finalul de an o să-l petrec în familie, cu soțul, copiii, mami, tati, socrii. Pentru mine este perfect dacă sunt în familie”, a completat Estera.