Lidia Buble, imagini incitante. Cântăreața a renunțat la orice fel de inhibiție

Lidia Buble a ajuns din nou în vizorul fanilor, după ce a realizat o ședință foto în care apare în niște imagini incitante cu care va lua, cu siguranță, mințile bărbaților din mediul online. Artista a renunțat la orice fel de inhibiție și haine.

Cântăreața le-a arătat internauților care o urmăresc pe pagina de Instagram câteva fotografii în care apare în ipostaze provocatoare, demne de o revistă. Frumoasa blondină nu are niciun obiect vestimentar pe ea, singurul accesoriu fiind tatuajul cu lună de pe spate.

Vedeta a rupt gura târgului cu pozele în care apare topless, deși acestea nu sunt gata, ci sunt în faza de prelucrare. Lidia Buble nu a mai avut răbdare să fie finalizată ședința foto și le-a arătat fanilor o mică mostră din surpriza pe care o pregătește.

Lidia Buble, mai provocatoare ca niciodată. Cum s-a pozat vedeta

Într-una dintre filmările făcute publice de Lidia Buble se poate vedea cum cântăreața își acoperă sânii cu mâna dreaptă, trimițând în același timp un sărut virtual. Într-un alt clip se poate observa tatuajul blondinei, care râde cu gura până la urechi.

Fosta iubită a prezentatorului Răzvan Simion nu se sfiește să expună cât mai multă piele la vedere, în ultima perioadă fiind din ce în ce mai nonconformistă. Vedeta este tot mai surprinzătoare în ultima vreme, imaginile incitante fiind destul de frecvente.

Artista din Deva a lăsat de-o parte rușinea la scurt timp după ce a pus punct relației amoroase de 5 ani avute cu matinalul de la Antena 1. Vestea că nu mai merg împreună pe același drum a picat ca un trăsnet pentru fanii cuplului.

Lidia Buble și Răzvan Simion au rămas în cele mai bune relații, prezentatorul fiind managerul blondinei, ceea ce înseamnă că sunt buni prieteni. Matinalul se ocupă de proiectele muzicale ale blondinei pentru că lucrează bine împreună.

„Aoleu, câte întrebări sunt pe tema asta. Ne înțelegem foarte bine și acum. Noi lucrăm în continuare împreună. El este managerul meu, suntem doi oameni maturi care au știut să separe partea sentimentală de partea profesională.

Divorțul este OK. Despărțirea este OK. Să o iei de la capăt este OK. Să treci peste este OK. Ce nu este OK este să rămâi undeva unde nu ești prețuit și apreciat”, a spus blondina la un moment dat.

