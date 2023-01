Lidia Buble, dezvăluiri cumplite: „Știam în momentul ăla că mi-am omorât sora”

Lidia Buble a avut parte de cele mai frumoase surprize ale vieții sale, artista fiind mai emoționată ca niciodată în timpul podcastului lui Horia Brenciu. Acolo însă, frumoasa cântăreață a și vărsat lacrimi amare.

Lidia Buble, emoționată și înlăcrimată de surprizele pe care i le-a făcut Horia Brenciu

Dacă până acum ne-am obișnuit să o vedem pe Lidia, artista care scoate hit după hit, ori pe vedeta care vorbește despre relațiile ei sentimentale (atât cât a vrut să spună) – în special despre cea pe care a avut-o cu prezentatorul Răzvan Simion-, de data asta Horia Brenciu a reușit să scoată la iveală o altă față de-ale cântăreței.

ADVERTISEMENT

Invitată în podcastul acestuia, intitulat „Lucruri simple”, a avut parte din start de o mare surpriză. Părinții acesteia i-au transmis un mesaj video de la Deva, unul care a lăsat-o cu gura căscată.

Tatăl interpretei hit-ului „Cămașa” i-a urat câteva cuvinte frumoase, Lidia fiind destul de intrigată de Horia, căci părinții ei nu apar niciodată în spațiul public. Bruneta a insistat să afle de la Brenciu cum a ajuns la tatăl ei, iar Horia i-a oferit un răspuns pe măsură: „Necunoscute sunt căile Domnului”.

ADVERTISEMENT

Apoi, Lidia a fost pusă să cânte una din melodiile cu care, atunci când era o copilă, reușea să facă toată biserica să plângă. Vedeta a interpretat o piesă religioasă, împreună cu Brenciu, tremurând din toate încheieturile, căci și-a amintit de momentele în care făcea partea din corul bisericii.

Cântăreața, mesaj special de la sora ei, Lorena

După cântarea pe care a făcut-o cu Brenciu și încurajările primite de la tatăl ei, una dintre surori, Lorena, a avut și ea ceva de zis în cadrul podcastului.

ADVERTISEMENT

„Mi-aș dori ca mintea ta, ochii tăi, inima ta să rămână conectate la cer. Astfel să poți să vezi lumina în întuneric, bunătatea acolo unde toți spun că sunt doar rele. Să vezi speranța unde este deznădejde.

Știu că ai trecut, treci și poate că vei trece prin situații în care vei fi deznădăjduită. Asta e ce îți doresc. Te pup și îmi este foarte dor de tine”, i-a spus Lorena Lidiei Buble.

ADVERTISEMENT

a povestit o întâmplare pe care nu o va uita niciodată, una destul de tristă, însă. Legătura cu sora ei, Lorena, e ceva mai specială.

ADVERTISEMENT

„Am aruncat-o și am scăpat-o exact pe gresie. M-am ascuns în spatele blocului”

„Am trecut prin niște lucruri grele împreună. Lori, din cauza mea, era cât pe ce să nu mai fie astăzi în viață. Când a avut două sau trei luni, ea după ce s-a născut, doctorii i-au fracturat o mânuță.

Mama ne-a interzis să o luăm în brațe de frică să nu îi facem rău. Într-o zi când mama, am pândit-o special, a intrat în baie să-și spele părul, am fugit direct la pătuțul unde era Lori și eram atât de disperată să o văd. Am luat-o în brațe și am început să mă comport cu ea ca și cu păpușile pe care le colecționam.

Și o aruncam, și iarăși o prindeam și ultima dată când am aruncat-o am scăpat-o exact pe gresie. Efectiv s-a înnegrit pe loc. Mi-aduc aminte că am început să bat cu disperare în ușă. Mami a fugit cu ea și a leșinat cu ea în brațe. L-am sunat pe tati. Eu am fugit de acasă.

M-am ascuns în spatele blocului, într-o grădină… Eu știam în momentul ăla că mi-am omorât sora. Când m-am întors, am bătut la ușă, m-au primit așa ca pe fiul risipitor.

După, tata mi-a povestit ce s-a întâmplat. Doctorii i-au zis să ia fata că decât să moară în spital, mai bine să moară acasă. Era foarte grav ce pățise”, a mărturisit plângând Lidia Buble.

Vedeta a zis că sora ei a trecut printr-un adevărat miracol. Toată familia se aștepta ca Lorena să nu mai fie în viață, însă tatăl ei a fost cel mai încrezător. A uns-o cu mir și le-a asigurat pe mama ei și pe ea că Lorena va trăi. La următoarea radiografie, doctorii au zis că fetița nu mai avea nimic, ceea ce i-a uimit pe toți.