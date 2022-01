De ce a stat Lidia Buble departe de iubitul milionar, de Revelion! Artista, mesaj din Hunedoara: ”Nu am să mă opresc aici”

FANATIK a aflat în exclusivitate că Lidia Buble și Horațiu Nicolau nu au petrecut împreună noaptea de Revelion. Artista, plecată la Hunedoara pentru a fi alături de familia ei și pentru a cânta pe scena din centrul orașului nu a fost însoțită de iubitul milionar cu care este împreună de câteva săptămâni bune.

Lidia Buble, Revelion fără iubitul milionar

”Am ajuns acasă, deocamdată, și sunt singură pentru că ei (părinții și frații artiste, n. red.) sunt la Biserică. Eu nu am ținuta corespunzătoare, pentru că vin de pe drum”, a spus, pe conturile sale de socializare, Lidia Buble cu câteva ore înainte de intrarea în Noul An.

Iar acasă la ea, la Hunedoara, a mers singură, iubitul ei milionar, Horațiu Nicolau rămânând în București. Motivele pentru care cei doi au decis să stea separați de Revelion, din informațiile FANATIK, sunt mai multe.

Mai exact, cei doi nu decis să nu forțeze introducerea bărbatului în familia Lidiei Buble, relația lor fiind încă la început. Din acest motiv, de altfel, Horațiu Nicolau a rămas la București, alături de amicii săi, de Revelion.

Cu toate acestea, FANATIK a aflat că cei doi nu vor sta departe unul de celălalt prea mult timp, Lidia și iubitul ei urmând să se vadă zilele acestea pentru a se bucura unul de prezența celuilalt. Ba chiar, la revederea lor va avea loc și o discuție cu privire la viitorul imediat al relației lor.

Mai exact, Lidia Buble și Horațiu Nicolau vor să meargă împreună într-o vacanță. Amândoi își doresc o vacanță undeva unde este cald, pe tărâmuri exotice, dar sunt încurcați de felul în care se manifestă pandemia de coronavirus în lume. În cazul în care, totuși, nu vor reuși să plece în străinătate, la cald, Lidia Buble și Horațiu Nicolau au totuși și un plan de rezervă.

Astfel, cum Lidia Buble nu este tocmai o maestră într-ale sporturilor de iarnă, Horațiu Nicolau s-ar fi oferit să îi dea o serie de lecții private în această direcție, așa că nu ar fi exclus să se retragă, pentru câteva zile, undeva în Austria și să se bucure de schi.

Ce spune Lidia Buble despre anul 2021

”2021 a fost, pentru mine, un an binecuvântat. Unul dintre cei mai frumoși ani cu care m-a binecuvântat Dumnezeu de când sunt în această lume minunată. A fost anul în care am reușit să îmi îndeplinesc un vis: acela de a-mi lansa primul meu parfum. Nu am să mă opresc aici. (…)

A fost un an în care am călătorit foarte mult alături de oameni foarte faini și cărora le sunt recunoscătoare pentru toate amintirile frumoase pe care le avem împreună.

A fost un an tare fain, un an pentru care sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru că m-am simțit binecuvântată din toate punctele de vedere. (…) Îmi doresc multă înțelepciune (pentru anul 2022, n. red.) pentru că atunci știm să luam cele mai bune decizii pentru viață”, a mai spus Lidia Buble pe conturile ei de socializare, după Revelion.

Iar înțelepciunea de care vorbește Lidia Buble se referă, cel mai probabil, și în ceea ce , mai ales că, amândoi, au decis să nu se grăbească și să aștepte ca lucrurile dintre ei să se dezvolte natural.

Cum s-au cunoscut, de fapt, Lidia Buble și Horațiu Nicolau și ce i-a atras unul la celălalt

Din informațiile FANATIK, relația dintre Horațiu Nicolau și Lidia Buble a început imediat după ce artista se despărțise de Harlys Becerra, actorul cu care, pentru câteva luni, a fost împreună. Și, susțin informațiile noastre, atât Lidia Buble cât și iubitul ei au decis să nu se afișeze împreună prea repede pentru a fi siguri că artista nu va fi judecată sau acuzată că ar fi sărit dintr-o relație într-alta. Doar că

De altfel, Lidia și fostul patron al televiziunii Telesport se cunosc de luni bune, artista și Horațiu Nicolau având un anturaj comun. Și, cum ea a fost plecată la Asia Express alături de sora ei, cei doi nu au mai ținut legătura până când, odată întoarsă în țară și despărțită de s-au reîntâlnit într-un restaurant, din întâmplare.

Iar discuția avută de cei doi care erau în situații similare -amândoi trecând printr-o despărțire recentă – i-a făcut să își dea seama că se potrivesc și că pot forma un cuplu. De altfel, apropierea lor a fost oarecum naturală, Lidia Buble fiind admirată de iubitul ei, printre altele, pentru maturitatea și felul ei de a fi.

Acesta este și motivul pentru care, acum, nici Lidia Buble și nici Horațiu Nicolau nu se afișează foarte des, în public, împreună, cei doi preferând să se cunoască mai bine până să își asume, cu adevărat, relația și să facă următorii pași în această direcție.