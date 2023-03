Lidia Buble, jignită pe seama religiei și a aspectului fizic. Ce i s-a reproșat mult timp

Lidia Buble și-a deschis sufletul în fața fanilor. Îndrăgita cântăreață de muzică pop, în vârstă de 29 de ani, a mărturisit că multă vreme i s-au făcut reproșuri, de către cei din jur, legate de aspectul fizic și religia sa penticostală.

Cum a fost jignită Lidia Buble pe seama religiei

”Pocăita”, așa i se spunea Lidiei Buble, în copilărie, de către colegii de la școală. Toți știau că și nu ezitau să o jignească, s-a destăinut solista, invitată fiind în cadrul emisiunii lui Teo Trandafir.

Cântăreața se confruntă, de altfel, și acum cu ofense. Fiind celebră și aflându-se despre originile ei, mulți oameni nu ezită să-i scrie pe rețelele de socializare mesaje în care o critică pentru apartenența religioasă. Însă, ea spune că s-a obișnuit și că s-a ”călit”.

”Toți colegii știau că sunt de religie penticostală și mă jigneau foarte mult pe tema asta, îmi ziceau „pocăita”. Nu mă deranja, eu sunt foarte mândră de ceea ce sunt și de cultul din care fac parte, dar nu înțelegeam de ce îi deranjează pe ei.

Eu n-am avut niciodată probleme cu alte religii. Este deranjant uneori, dar acum m-am călit. Mai primesc pe Internet mesaje despre asta, dar astea vin cumva la pachet cu celebritatea”, a relatat Lidia Buble în emisinea ”Teo Show”

Cum a fost jignită Lidia Buble pe seama aspectului fizic

. Mulți au început să o ironizeze cum că îl are prea mare, iar ea, de altfel, a mărturisit că nu știa acest lucru până să pătrundă în industria muzicală.

”Eu am mai spus asta și am tot repetat, eu am aflat că am nasul mare atunci când am intrat în industria muzicală și nu înțelegeam la fiecare piesă pe care o lansam, fiecare videoclip, fiecare poză eram jignită pe tema asta”, a mai precizat artista.

Lidia Buble a reușit, însă, să ignore toate criticile, dar nu înțelege de ce unele persoane se simt deranjate de anumite aspecte ale sale și din viața sa, în condițiile în care ea se simte foarte bine în propria piele, neavând nicio frustrare sau vreun complex.

”Mi-a dat Dumnezeu puterea să trec peste și că l-am avut alături pe tatăl meu care mereu a știut cum să ne crească și să ne sfătuiască: «Tati, sunteți frumoase așa cum v-a lăsat Dumnezeu». Eu niciodată nu am avut vreun complex sau vreo frustrare sau să-mi doresc să schimb ceva la mine, dar nu înțelegeam de ce îi deranjează pe cei din jurul meu, dacă pe mine nu mă deranjează”, a mai adăugat interpreta.