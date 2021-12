Adevărul despre plecarea Lidia Buble de acasă, de la Deva. Ce i-au spus părinții în fiecare zi

Fosta concurentă de la Asia Express s-a destăinuit în privința mutării la București, care s-a produs în urmă cu ani buni. Aici primul job a fost în calitate de bonă, la şeful PNL sector 5, Bucureşti, Cristian Olteanu.

Motivată de părinți să-și urmeze calea și visul, frumoasa blondină a știut mereu ce vrea. era sfătuită constant de familie să meargă pe drumul său pentru că așa i-a fost scris.

Lidia Buble se consideră o persoană norocoasă și este convinsă că locurile de muncă avute înainte de cariera artistă au făcut-o să fie omul din prezent. Cântăreața a mai lucrat și ca manager de vânzări auto în trecut.

Lidia Buble, confesiuni despre mutarea la București. Ce sfaturi a primit artista de la părinți

„Mutarea în București nu pot spune că a fost atât de grea pe cât au fost acomodarea și ideea că îmi voi vedea familia rar.

Avantajul meu a fost că joburile de aici, cele dinainte să urmez cariera artistică, m-au ținut, oarecum, departe de gândurile și dorul de casă.

Îmi era dor de toți, obișnuită fiind cu atmosfera zilnică de a lua masa cu familia și de a purta conversații interminabile.

Însă, cum orice pui își ia, la un moment dat, zborul, a trebuit să mă întăresc și să îmi spun că toate se întâmplă înspre binele meu, cu prețul dorului de casă.

Am fost ambițioasă și am urmat sfaturile pe care părinții mi le-au dat când am ales să plec la București, dar am și fost motivată de ei să îmi urmez calea, așa cum, poate, mi-a fost scris.

Să știți că, zilnic, la telefon, mami și tati mă încurajau și îmi dădeau forță că sunt, de acum, o femeie puternică, ce va deveni independentă și gata să cucerească lumea. Și, iată, eu zic că am reușit!”, a dezvăluit Lidia Buble pentru .

Credincioasă din fire, spune că a simțit că destinul a fost de partea ei și că Dumnezeu nu a lăsat-o niciodată la greu. A reușit să-și facă prieteni imediat cum s-a mutat în Capitală datorită joburilor sale.

Artista spune că este o persoană sociabilă, populară și care își face repede prieteni. De asemenea, lucrurile îi merg de minune și în plan profesional, de curând lansându-și propriul parfum, intitulat Karma.