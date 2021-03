Lidia Buble, probleme cu alte femei când își scoate prietenii în oraș: “Se supără soțiile lor”

Lidia Buble a spus un adevăr neștiut despre ea, luni, în emisiunea prezentată de Teo Trandafir și Bursucu’. Prezentă în platoul de la Kanal D, solista a recunoscut că adesea se confruntă cu o mare problemă. Atunci când dorește să iasă în oraș, nu se poate bucura chiar întotdeauna pe deplin de respectivele momente.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântăreața de 27 de ani a făcut o dezvăluire total neașteptată și a susținut sincer că are necazuri atunci când iese cu bărbații însurați din anturajul ei de prieteni. Mărturia făcută în direct a reușit să o ia și pe Teo Trandafir pe nepregătite.

Prezentatoarea Teo Trandafir a glumit și i-a spus că “oricum deja ai fost cuplată cu jumătate din București”, făcând astfel referire la zvonurile recente apărute de câteva zile despre viața amoroasă a Lidiei Buble, care ar iubi din nou.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lidia Buble, dezvăluire uluitoare despre prietenii săi. Are necazuri din pricina celor însurați

Lidia Buble a dezvăluit la Teo Show ca a avut parte și de episoade mai puțin plăcute, din partea prietenilor săi apropiați. Aceștia ajunseseră chiar să îi refuze anumite invitații în oraș, din pricina partenerelor. Se pare că artista a reprezentat un motiv de amenințare pentru alte femei și a primit chiar interzis din partea acestora.

Solista le-a făcut și o mare bucurie telespectatorilor pe care i-a încântat cu noua ei melodie, “Intens”. Piesa a fost lansată cu câteva zile în urmă și pe YouTube. Lidia Buble a mărturisit că este o compoziție muzicală în care vorbește în special despre iubirile sale din trecut, făcând astfel referire și la relația de lungă durată cu Răzvan Simion, ce s-a încheiat cu o vară în urmă.

ADVERTISEMENT

Artista a recitat versuri cu subînțeles din noua piesă lansată și s-a emoționat foarte tare când a vorbit despre mama ei, cu care păstrează o legătură foarte specială. Lidia a fost chiar la un pas să izbucnească în lacrimi, de 8 Martie, când s-a gândit la cea care i-a dat viață, însă a glumit că nu dorește să își strice machiajul.

“Eu nu consider despre mine că sunt o femeie foarte frumoasă. În general când apar într-un anumit loc mă fac plăcută cu prezența mea. De la tata am luat faptul că sunt o persoană lipicioasă, de la mama am moștenit răbdarea. Mă emoționez foarte tare când vorbesc despre mama, îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru noi. Îi doresc să o țină Dumnezeu cât mai mult pe acest pământ. Îmi doresc mulți copii, să fie multă gălăgie în casă, nu știu când o să se întâmple asta”, a mai susținut Lidia Buble.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Îmi place când mă surprinde viața într-un mod plăcut. Prietenii mei nu vor să mai vină în oraș cu mine, că după apar diverse despre ei și se supără soțiile lor. Mai bine țin pentru mine ce mi se întâmpla în prezent. Piesa cu Cornel Ilie are legătură cu trecutul meu. Nu lansez piese care să nu fie despre mine. Nu ai cum să exprimi altfel emoțiile ca artist. Este un sentiment interesant că ești așa ca o carte deschisă, te vede toată lumea. Eu mă închideam adesea în baie când erau supărări și mă băgam cu capul sub apă.

Nu am plâns când am cântat această piesă. Îți trebuie anumit curaj când cânți această piesă, «Intens». Sunt genul de persoană care nu ia o decizie decât atunci când știe sigur ceva. Nu îmi place în această viață să am regrete, trebuie să știu sigur că este așa înainte să acționez. Sunt o femeie hotărâtă și puternică, atunci când spun Da, este Da.”, a povestit artista, la Teo Show.

ADVERTISEMENT