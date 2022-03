Lidia Buble și-a anunțat fanii că se confruntă cu probleme de sănătate: „Suntem praf amândoi”

După ce luna trecută Lidia Buble a hotărât să ia o pauză de la tot ce înseamnă social media, artista a revenit la vechile obiceiuri. Cântăreața este activă pe Instagram și împărtășește cu cei care o urmăresc toate noutățile din viața sa. Aceasta a dezvăluit cu ce probleme de sănătate se confruntă în ultimele zile.

Lidia Buble se confruntă cu probleme de sănătate. Și-a anunțat fanii pe Instagram

Prin intermediul unui videoclip publicat pe Instagram, Lidia Buble le-a dezvăluit urmăritorilor săi că în ultima perioadă nu se simte prea bine. Artista nu are o afecțiune gravă, ci este vorba de o simplă răceală.

ADVERTISEMENT

Totuși, cântăreața este dezamăgită de faptul că s-a protejat în timpul anotimpului rece, atunci când era predispusă să se îmbolnăvească, dar a răcit la început de primăvară.

Lidia Buble și-ar fi dorit să profite de vremea bună și de soarele de afară și să se plimbe prin București. Mai mult, aceasta plănuia să-l aibă însoțitor pe Bubli, cățelușul său.

ADVERTISEMENT

„Suntem praf amândoi”

„Am rezistat toată iarna la frigul ăla nemernic și acum când este frumos afară și puteam să-l plimb și eu pe Bubli, să-i arăt Bucureștiul…

Eu sunt cobză și ce credeți?! Bubli e lovit rău în aripă. Suntem praf amândoi.”, a spus

ADVERTISEMENT

Lidia Buble a renunțat o perioadă la rețelele sociale

Lidia Buble obișnuia să fie una dintre cele mai active vedete de la noi din țară. Pe rețelele sociale, aceasta își ține urmăritorii la curent cu toate noutățile din viața ei. Cu toate acestea, artista a hotărât să ia o pauză de la social media.

Și-a șters toate fotografiile de pe Instagram și chiar a vrut să nu mai urmărească pe nimeni. Nu a oferit nimănui nicio explicație până în momentul în care a lansat piesa Draga mea. Atunci, Lidia Buble și-a reluat activitatea din mediul online.

ADVERTISEMENT

„Nu am avut contul spart. Am făcut o cură de detoxifiere de tot ce înseamnă rețele de socializare. Am simțit nevoia asta.

ADVERTISEMENT

Am vrut să dau unfollow la toată lumea. Mă mai mâncau mâinile să mai intru să văd ce s-a mai postat. Voiam să intru să fac un story și după aceea îmi dădeam seama că nu am voie să fac story.

Mă simțeam foarte obosită, foarte încărcată și le-am spus celor cu care lucrez că simt nevoia să schimb, să fac ceva.”,