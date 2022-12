Lidia Buble și Ami, cele mai bine plătite vedete de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! Câți bani au câștigat artistele

FANATIK a aflat cu câți bani s-au ales concurenții de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” în perioada de filmare din Republica Dominicană. De departe, cele mai bune contracte le-au semnat cântărețele Lidia Buble și Ami.

Ami și Lidia Buble, bani grei de la PRO TV

Vedetele care au participat în cel mai dur show de supraviețuire difuzat de PRO TV au fost plătite cu sume diferite în fiecare săptămână. În afară de Ami și Lidia Buble, toți ceilalți participanți au luat între 2.000 și 5.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în jungla din Republica Dominicană, potrivit informațiilor obținute de FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cu toate că nu a ajuns în marea finală a concursului, Ami este, de departe, una dintre vedetele care s-a ales cu cei mai mulți bani. Suma despre care FANATIK a aflat ar face cu ochiul oricui. Cele două luni în care Ami a fost prezentă în reality-show-ul de la PRO i-au adus o mică avere vedetei.

Asta întrucât Ami ar fi semnat pentru 6.000 de euro pe săptămână. La un calcul simplu, având în vedere că a stat două luni în concurs (a intrat pe 12 septembrie și a ieșit pe 11 noiembrie), cântăreața ar fi încasat nu mai puțin de 48.000 de euro! Vorbim, așadar, de mai bine de 236.000 de lei!

ADVERTISEMENT

Finaliștii Giani Kiriță și Anisia Gafton au primit între 24.000 și 60.000 de euro

Și Lidia Buble ar fi primit o sumă frumușică, mai precis 5.000 de euro pentru fiecare 7 zile în care a rezistat în junglă. Cântăreața a fost concurentă mai puțin timp decât Ami, ieșind din show undeva la începutul lunii octombrie. Pentru o lună de aventură ar fi primit 20.000 de euro, adică 98.370 de lei!

Având în vedere că restul concurenților au fost plătiți cu sume cuprinse între 2.000 și 5.000 de euro, se deduce faptul că nu a câștigat, în total, după cele trei luni de concurs, mai mult de 60.000 de euro, la fel și Giani Kiriță, amândoi fiind prezenți din primul episod.

ADVERTISEMENT

Prin urmare, având în vedere că restul concurenților au fost plătiți cu sume cuprinse între 2.000 și 5.000 de euro, e lesne de aflat cât au câștigat cei doi faimoși ajunși în marea finală, Giani Kiriță (locul 2) și Anisia Gafton (marea câștigătoare).

Aceștia au primit din partea PRO TV între 24.000 și 60.000 de euro. Pentru aceste sume au fost nevoiți să treacă prin cele mai horror probe și să consume combinații alimentare greu de imaginat.

ADVERTISEMENT

Cum a fost experiența de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” pentru marea câștigătoare: „Mă așteptam să vină un meteorit din moment în moment”

Din competiție au mai făcut parte și Rux și Opulență, Cornel Palade, Bia Khalifa, Tania Popa, Mara Bănică și Cristi Mitrea.

ADVERTISEMENT

Cei doi finaliști au acordat, de curând, interviuri în exclusivitate pentru FANATIK, în care au vorbit despre experiența lor în jungla din Republica Dominicană.

Anisia Gafton a recunoscut, pentru FANATIK, că s-a gândit să renunțe la un moment dat: „Da. Atâta timp și fără mâncare, și fără ai tăi, și nedormită… mai venea o ploaie, mai venea un uragan… mă așteptam să vină un meteorit din moment în moment, un OZN… am avut momente în care am vrut să cedez, dar am lucrat foarte mult cu psihicul meu și am zis “nu mă las, nu mă las, nu renunț”. Și Tot timpul spuneam “Hai să văd dacă mai pot”. Dacă vrei și crezi, poți”.

„Cel mai greu lucru, în primul rând faptul că eu am intrat acolo cu niște frici. Cea de claustrofobie… sunt claustrofob. Și frica de înălțime. Și atunci… am plecat cu stângul oarecum, și exact de asta m-am lovit acolo. Am avut un moment în care mi-a fost rău. Am vrut să renunț. Am avut o probă cu apă, cu spațiu, am simțit că mor. Am trecut, până la urmă, peste”,