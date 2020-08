Lidia Buble și Răzvan Simion, din nou împreună? Gestul cu care artista și-a pus fanii pe gânduri

Chiar dacă s-au scurs deja luni bune de când nu mai formează un cuplu, flacăra iubirii dintre Lidia Buble și Răzvan Simion pare să nu se fi stins definitiv. Sau cel puțin așa consideră fanii, iar detaliul observat recent nu face decât să le alimenteze speranțele într-o împăcare.

Zilele trecute, fiica îndrăgitului prezentator al matinalului de la Antena 1 a împlinit frumoasa vârstă de 16 ani, ocazie cu care acesta, mândru nevoie mare, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Vă vine sau nu să credeți, în peisaj și-a făcut imediat apariția și fosta iubită, printr-o reacție care i-a lăsat muți de uimire pe admiratori. Au și de ce, în condițiile în care nimeni nu s-ar fi așteptat la așa ceva tocmai acum, când a trecut atâta amar de vreme de când cei doi și-au spus adio.

Lidia Buble, un prim pas spre împăcarea cu Răzvan Simion? Gestul incredibil făcut de artistă

„Primii 16 ani din povestea noastră. La mulți ani, Dragostea mea! @iancasimionn”, a scris Răzvan Simion pe contul său de Instagram, iar fotografia atașată mesajului a primit apoi un comentariu total neașteptat.

Direct din Saint Tropez, unde își petrece vacanța, Lidia Buble i-a lăsat o inimioară, semn că relația dintre ei nu s-a răcit definitiv. Chiar dacă a șters apoi comentariul, cei care au apucat să îl vadă sunt convinși că acesta a fost primul pas spre împăcarea mult așteptată.

Mesajul prin care Răzvan Simion a anunțat despărțirea de Lidia Buble

„O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți pentru că mi au oferit prea mult ori prea puțin dar mai ales să mă iert pe mine.

Au fost ani în care m-am iubit prea puțin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac. Au fost ani în care m am ferit de iubire că de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi a fost oxigen.

Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit. Astăzi, Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient.

Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat.

Mă iert pe minte pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi…foști iubiți…. actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept. Copilul râde: “Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!” Tânărul cântă: “Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!” Bătrânul tace:”Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!” L.B. Viața frumoasă, Suflețel!”.