Lidia Buble și Răzvan Simion au șocat o țară întreagă când au anunțat că s-au despărțit, fanii sperând ca cei doi să se împace și să treacă peste nefericitul eveniment. Cu toate acestea, au fost făcute publice anumite imagini în care cântăreața se află în brațele altui bărbat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Frumoasa blondină a fost fotografiată în ipostaze intime alături de un fotbalist cunoscut în showbiz-ul românesc. Acesta este chiar fratele Elenei Gheorghe, Costin Gheorghe.

Se pare că pozele cu cei doi sunt de anul trecut, când prezentatorul emisiunii ,,Neatza” și îndrăgita artistă încă trăiau o frumoasă poveste de dragoste și nimic nu părea să stea în calea fericirii lor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lidia Buble, surprinsă în brațele fratelui Elenei Gheorghe. Cântăreața, ipostaze tandre cu fotbalistul

Lidia Buble și Răzvan Simion păreau să formeze unul dintre cele mai solide cupluri din televiziune, iar nimeni nu s-ar fi gândit vreodată că cei doi o vor lua pe căi separate. Aceștia au uimit pe toată lumea când au declarat că s-au despărțit, la începutul verii.

După ce s-a vehiculat că ar avea o relație cu solistul trupei Vunk, Cornel Ilie, Lidia Buble se află iar în centrul atenției, fiind surprinsă în brațele altui burlac. Recent, cancan.ro a intrat în posesia unor fotografii de anul trecut, în care blondina era mai fericită ca oricând alături de un cunoscut bărbat din showbiz.

ADVERTISEMENT

Cu zâmbetul până la urechi, Lidia Buble s-a fotografiat alături de fratele Elenei Gheorghe, fotbalistul Costin Gheorghe, care pare să fi fost inspirația pentru hit-ul artistei ,,Cu ochii ăia verzi”, lansat în această vară. Cei doi se aflau în mașină, ceea ce dă de înțeles că aceștia s-ar fi întâlnit pe ascuns.

La rândul lui, Costin Gheorghe este zâmbitor în prezența frumoasei blondine, care îl strânge în brațe. Fotografiile cu cei doi seamănă cu niște amintiri de cuplu, de vreme ce amândoi par foarte îndrăgostiți. Fostul concurent de la Exatlon a divorțat în urmă cu aproximativ 3 ani și are o fetiță pe nume Ema.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Răzvan Simion și Lidia Buble și-au spus adio după aproximativ cinci ani de relație

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit după o relație lungă de aproximativ cinci ani. Se pare că separarea a fost una dureroasă, de vreme ce aceștia au fost rezervați în declarații, anunțul fiind făcut public de către realizatorul TV pe rețelele de socializare.

“Îi cer iertare pentru că, la un moment dat, am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când, poate, ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi foști iubiți, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept”, a scris Răzvan Simion la începutul verii.