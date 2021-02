Lidia Buble trage din greu la sală. Artista are un antrenament extenuant

Lidia Buble iubește foarte mult sportul și trage din greu la sala de fitness, acolo unde are parte de antrenamente foarte grele. Artista este extenuată de fiecare dată când pleacă din sala de forță.

Cântăreața are un antrenor personal cu care lucrează intens și care cere foarte mult de la ea. Frumoasa blondină a mărturisit că la fiecare antrenament trebuie să dea totul și să atingă un anumit număr de puncte.

Vedeta nu și-a pierdut pasiunea pentru sport, dovadă că nu a renunțat după ce timp de 15 ani a făcut performanță în gimnastică aerobică, atletism și cros. Cu toate acestea Lidia Buble resimte oboseala după orele petrecute în sala de fitness.

Lidia Buble, fără vlagă după un antrenament. Artista dă totul pentru sport

„Doamne, este inuman ce antrenament am avut… nu mai pot, nu mai efectiv, abia mai pot să respir. Din 30 de puncte am făcut 24, dar credeți-mă că am tras cât am putut. E ceva crunt.

Am fost în top 3 acolo, dar oricum îmi era greu. Un sigur om a reușit să facă 30 de puncte”, a spus Lidia Buble pe InstaStory, după antrenamentul extenuant, unde a avut de susținut o „lucrare de control”.

Cântăreața este obișnuită cu exercițiile grele și extenuante din sala de antrenament, asta pentru că a făcut sport de performanță în copilărie. Vedeta a renunțat în urmă cu câțiva ani pentru a se dedica unei alte pasiuni, muzica, care îi aduce mai multă satisfacție.

Lidia Buble a povestit în urmă cu ceva vreme că a devenit mai leneșă când a optat pentru cariera artistică. Blondina a urmat inclusiv cursurile unei facultăți de sport, dar într-un final a renunțat, cel mai fericit pentru această alegere fiind tatăl ei.

„Recunosc că după 15 ani de sport de performanță m-am cam puturoșit. Am fost campioană națională la gimnastică aerobică pe echipe, dar şi campioană națională la atletism, cros. urmat cursurile unei facultăți de sport.

Am obosit prea repede. Am amânat reînceperea antrenamentelor, o lună, două… și aia a fost. Acum e prea târziu oricum.

Nu cred că mai am mobilitatea de altădată. Tata cred că se bucură, nu era cel mai fericit când mă vedea în costumul de atletism”, mărturisea cântăreața în urmă cu ceva timp într-un interviu pentru gsp.ro.