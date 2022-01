Lidia Buble spune cu cine a fost în vacanță, după ce s-a speculat că Harlys Becerra ar fi însoțit-o: ”Am profitat de fiecare moment petrecut împreună”

Anul 2022 a început pentru Lidia Buble cu o vacanță exotică, destinație de unde și-a încântat fanii cu fotografii desprinse parcă din reviste.

Paginile sale de socializare sunt doldora de imagini de peste mări și țări, însă în fiecare postare, artista, care a îmbrăcat cele mai sumare ținute, apare singură. Fosta concurentă de la ”Asia Express” nu a dezvăluit cine a însoțit-o pe plajele însorite.

Lidia Buble l-a arătat lumii pe însoțitorul ei din vacanță

Astfel că în spațiul public au apărut speculații conform cărora Harlys Becerra i-ar fi fost partener de cântăreței, fără însă ca ea să confirme sau să infirme vreun zvon.

Dar acum, întoarsă de curând pe meleaguri românești, Lidia Buble a decis să pună pauză speculațiilor de orice fel și le-a arătat tuturor cu cine a fost, de fapt, în vacanță.

Lidia Buble a publicat pe Instagram o fotografie în care apare alături de un patruped, pe care l-a mai pozat și cu alte ocazii. Ea spune că animalul de companie i-a fost partener pe plajă, nedorind să dea curs speculațiilor referitoare la o posibilă revedere cu fostul iubit.

”Cu el am fost plecată în vacanță. Am apucat să ne facem un singur selfie și în rest am profitat de fiecare moment petrecut împreună”, a scris Lidia Buble pe Instagram.

Distanța i-a despărțit pe Lidia Buble și Harlys Becerra

După despărțirea de Răzvan Simion, Lidia Buble a fost o perioadă de vreme singură, oficializând apoi doar relația de scurtă durată cu actorul Harlys Becerra.

Deși spunea că își dorește ca ceea ce are cu actorul cubanez să evolueze frumos, la scurt timp, Lidia Buble a decis să pună punct relației. Decizia a venit, spunea ea, pe fondul multelor proiecte în care este implicată și care îi ocupă mult timp, dar și .

”Niciodată nu există un singur vinovat. Distanța nu este cel mai bun lucru. A fost o poveste frumoasă și este un om cu care încă țin legătura. Este un om frumos”, a explicat Lidia Buble la

După anunțul despărțirii de cubanez, Lidia Buble a fost surprinsă și în compania afaceristului Horațiu Nicolau. O filmare făcută publică de FANATIK îi arată pe cei doi în ”tandrețuri”, într-un local exclusivist din Capitală, acolo unde au încercat să ascundă de ochii curioșilor gesturile dintre ei.