Lidia Buble, zi de naștere departe de casă. Câți ani a împlinit concurenta de la Asia Express 4

Lidia Buble petrece diferit anul acesta, de ziua ei. Cântăreața este plecată în marea aventură Asia Express alături de sora ei, Estera, pe Drumul Împăraților.

Fosta iubită a lui Răzvan Simion împlinește astăzi vârsta de 28 de ani. Vedeta a ales să participe la unul dintre cele mai dure reality show-uri și este hotărâtă să ajungă cât mai departe, împreună cu sora ei.

Lidia Buble, zi de naștere la Asia Express

are parte de o zi de naștere cum nu a mai avut vreodată. Îndrăgita cântăreață este plecată la Asia Express alături de una dintre surorile ei, Estera Buble.

Artista este născută la data de 9 iunie 1993 și astăzi împlinește 28 de ani. De data aceasta, blondina își serbează ziua pe Drumul Împăraților.

Cele două surori sunt determinate să lupte până la finalul competiției și, de ce nu, să o și câștige.

„Double Bubble Trouble…catch us if you can. Așteptam de mult timp momentul ăsta.

Până în finală nu ne oprim. #bublisoarele.@asiaexpressromania”, a scris vedeta pe Instagram, cu câteva zile înainte să pornească la drum.

Câți bani câștigă Lidia Buble la Asia Express

Lidia Buble este cea mai bine plătită concurentă din cel de-al patrulea sezon Asia Express. Vedeta încasează 2000 de euro pentru o singură emisiune, iar sora ei primește 800 de euro la fiecare două zile petrecute pe traseu, potrivit .

Cântăreața a așteptat foarte mult o astfel de oportunitate și este foarte fericită că visul i s-a îndeplinit. Lidia Buble este o fire foarte competitivă și vrea să vadă cum se poate descurca în asemenea condiții.

„O viață am așteptat o astfel de oportunitate… să pot să-mi spun povestea și într-un alt context.

Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am să fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult.

Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal:)… am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”, a mai spus vedeta.

Echipa care a câștigat cel de-al treilea sezon Asia Express a fost formată din Răzvan Fodor și Sorin Bontea. Pe locul doi s-au clasat Speak și iubita lui, Ștefania.

Anul acesta, au plecat în marea aventură de la Antena 1.

Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța, sunt câteva dintre cele nouă echipe concurente.