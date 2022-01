De ce o invidiază Lidia Fecioru pe Teo Trandafir. Psihoterapeutul a făcut dezvăluirea în direct

Invitată în , Lidia Fecioru a avut, după cum spune prezentatoarea, o prezență prin care a adus voia bună în platou.

La 60 de ani, a îmbrăcat o rochie negară cu modele florale, pe care a asortat-o cu o pereche de cizme cu toc, silueta fiindu-i astfel pusă în evidență.

Lidia Fecioru, invidioasă pe Teo Trandafir

Lucru pe care l-a observat și Teo Trandafir, prietena sa veche, care nu a putut să nu fie curioasă cum și ce face Lidia Fecioru pentru a se menține în formă.

Surprinzător sau nu, inițial, invitata a făcut o declarație prin care și-a recunoscut sentimentele de invidie față de Teo Trandafir.

Pentru că le leagă peste 20 de ani de prietenie, psihoterapeutul a recunoscut că invidia pe care o simte nu este o formă de răutate, ci doar un sentiment de admirație care o face să îi ia exemplul.

”Nu am un secret anume (n.r. pentru a se menține în formă), sunt invidioasă acum pe tine că ești puțin mai slabă decât mine. Individioasă cu drag, știi că nu am invidii din acelea răutăcioase”, i-a spus Lidia Fecioaru prezentatoarei de la Kanal D.

”Nu țin dietă”

Totuși, chiar dacă nu are un secret pe care-l urmează zi de zi, Lidia Fecioru spune că a ajuns să își schimbe stilul de viață atunci când a și slăbit 30 de kilograme.

De la acel moment, bioenergoterapeutul nu a mai făcut rabat de la regimul sănătos, la care a adăugat și câteva ceaiuri care o ajută să fie mereu în formă.

”Când am slăbit 30 de kilograme am ținut un regim și de atunci mâncarea mea sănătoasă a devenit un stil viață. Nu țin dietă, am zile când mănânc și mănânc și zile când nu mănânc nimic. Eu beau ceai de pelin, de frunze de dafin și mă răsfăț și cu ceaiuri florale, care să placă ochiului”, a mai adăugat psihoterapeutul.

Lidia Fecioru speră la o schimbare în bine a societății

Dacă fizic este în formă, Lidia Fecioru declară că efectele pandemice nu au sărit-o nici pe ea, însă zi de zi se luptă să fie bine cu sinele, lucru pe care-l recomandă și celorlalți pentru o viață mai liniștită și împlinită.

”Îmi doresc din tot sufletul să se schimbe ceva. Important e să fii tu foarte liniștit în interiorul tău, așa nu te deranjează că ceilalți sunt mai gălăgioși. Trebuie să ne întoarcem să fim una cu natura. Mă zbat și eu să fiu liniștită”, a completat Lidia Fecioru.