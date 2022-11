Lidia, fiica lui Corneliu Vadim Tudor, a dezvăluit care era cea mai importantă zi pentru tatăl ei. “Tribunul” o preţuia mai mult decât pe propria zi de naştere

Luni, 28 noiembrie 2022, Corneliu Vadim Tudor ar fi împlinit 73 de ani, dar “Tribunul” a plecat dintre noi prematur, în 2015, la 65 de ani. Cum ziua sa de naştere preceda cu doar două zile Sărbătoarea Naţională de 1 Decembrie, pentr el aceasta din urmă avea o mai mare însemnătate.

Corneliu Vadim Tudor se pregătea intens pentru 1 Decembrie

Lidia, una dintre fiicele lui Corneliu Vadim Tudor, a dezvăluit obiceiurile pe care acesta le avea de ziua lui de naştere, amintindu-şi totodată că acesta şi-a organizat ziua de naştere doar o singură dată, în 2004.

“O singură dată și-a serbat ziua de naștere, când a împlinit 55 de ani, și asta pentru că noi am insistat. În rest, de ziua lui făcea ce făcea de obicei”, a declarat Lidia Vadim Tudor, la .

Totuşi, ea dezvăluie că politicianului îi plăcea foarte mult să primească flori şi cadouri. “Îi plăcea să sărbătorească prin muncă”, mai spune fiica lui Vadim.

În schimb, cu totul altfel stătea treaba câteva zile mai târziu, când venea Ziua Naţională a României. cu mai multe zile înainte, pentru el aceasta fiind cea mai importantă sărbătoare din an.

“Realizez că noi fetele nu am fost în niciun an la parada de Ziua Națională. Nu ne lua cu el, dar el era prezent acolo, în fiecare an, cu sfințenie. În toată casa era o forfotă încă dinainte de 1 Decembrie.

Tata își pregătea discursul, pregătea numărul special din revista România Mare, îşi pregătea vestimentația pentru parada de Ziua Națională, pentru recepția de Ziua Naţională… Pentru el, Ziua Naţională a României era cea mai mare sărbătoare din an”, a mai spus Lidia Vadim Tudor.

Ultima paradă de Ziua Naţională la care a participat Corneliu Vadim Tudor a fost pe 1 decembrie 2014, .

În cariera politică, începută imediat după 1990, a candidat de cinci ori la alegerile prezidenţiale, cel mai bun rezultat obţinându-l în 2000, când s-a calificat în turul doi, unde a fost învins de Ion Iliescu.